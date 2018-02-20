Вятрович возмутился числом оскверненных украинских памятников в Польше

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. С 2014 по 2017 года в Польше произошли 15 актов вандализма на украинских памятниках, в том числе — на могилах, сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Их исполнителями были сначала неизвестные вандалы, затем ответственность за часть уничтожений взяли на себя некоторые общественные объединения. Несмотря на это, правоохранительные органы Польши не обнаружили виновников, памятников не восстановили, власти не осудили вандализм", — отметил он.

По словам Вятровича, в 2017 году произошло четыре акта осквернения польских памятников в Украине. Всех их осудили как представители власти, так и общественно-политические силы — включая националистические.

"В итоге все четыре места (в том числе нелегализованные) восстановлены усилиями украинской стороны, — подчеркнул он. — Поэтому на переговорах о легализации памятников украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников. Этого не происходит".

Ранее Вятрович заявил, что заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой "первым большим преступным актом против евреев", не способствует нормализации украинско-польских отношений и не требует реакции Киева.