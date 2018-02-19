В Польше назвали "естественным" ухудшение отношений с Украиной

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Советник президента Польши Анджея Дуды Зофья Ромашевская заявила, что обновленный польский закон об Институте национальной памяти "естественно" привел к ухудшению отношений с Украиной, передает Польское радио.

"Мы должны исправить этот абсолютно беспрецедентный закон. Нельзя писать законы, в которых абсолютно неизвестно (о чем идет речь), потому что мы все поддерживаем то, чтобы нас, поляков, прекратили подозревать в массовых убийствах евреев", — сказала Ромашевская.

Также Ромашевская прокомментировала встречу польского вице-премьера, министра культуры Пйотра Глинского и вице-премьера Украины Павла Розенко. По ее словам, она сожалеет, что не был затронут вопрос о продолжении поисковых работ и эксгумаций, а также легализации мест памяти на территории Украины и Польши.

Она отметила, что обновленный закон о ИНП "естественно" привел к ухудшению отношений с Украиной.

"Надо быть очень осторожным относительно того, какие национализмы нужно оправдывать, я какие нет, и вообще надо ли это делать", — сказала она.

Она также выразила надежду, что этот закон будет изменен.

​В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".