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    "Львов - не для польских панов". Факельное шествие националистов

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (517)

    (обновлено: )22330
    Марш националистов во Львове
    Марш националистов во Львове
    Марш националистов во Львове
    Марш националистов во Львове
    Марш националистов во Львове
    Марш националистов во Львове
    Марш националистов во Львове
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    Марш националистов во Львове
    Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш националистов во Львове
    Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш националистов во Львове
    Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш националистов во Львове
    Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш националистов во Львове
    Участник факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш националистов во Львове
    Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш националистов во Львове
    Участник факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    УНН
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    УНН
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    Во Львове прошел факельный марш под антипольскими лозунгами
    УНН

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    Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.

    Вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

    Оно состоялось под лозунгом "Львов не для польских панов".

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    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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