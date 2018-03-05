"Львов - не для польских панов". Факельное шествие националистов

Вечером 4 марта по центральным улицам Львова прошло факельное шествие, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

Оно состоялось под лозунгом "Львов не для польских панов".

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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии", а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.