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    Порошенко заявил, что украинцы "продают доллары"

    (обновлено: )30201
    Как отметил президент, "динамика валютного курса ... с 29 до 26, более 10% укрепления, означает, что когда колебания в ту или иную сторону, население это воспринимает спокойно, без паники, как это было раньше".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. 

    Монеты Украины - 1 гривна
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы "продают доллары и покупают гривны". 

    "Еще одно доверие людей к национальной денежной единице. Продают доллары, покупают гривны. Динамика валютного курса… с 29 до 26, более 10% укрепления, означает, что когда колебания в ту или иную сторону, население это воспринимает спокойно, без паники, как это было раньше", — заявил Порошенко во время выступления в Национальном банке Украины.

    Напомним, Верховная Рада Украины в четверг по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.

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