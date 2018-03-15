КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы "продают доллары и покупают гривны".

"Еще одно доверие людей к национальной денежной единице. Продают доллары, покупают гривны. Динамика валютного курса… с 29 до 26, более 10% укрепления, означает, что когда колебания в ту или иную сторону, население это воспринимает спокойно, без паники, как это было раньше", — заявил Порошенко во время выступления в Национальном банке Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг по предложению президента уволила главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначила на эту должность первого зампредседателя регулятора Смолия, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы Нацбанка.