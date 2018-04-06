В Польше будут судить украинца за торговлю людьми

КИЕВ, 6 апр — РИА новости Украина. В Варшаве будут судить украинца и поляка, которых обвинили в торговле людьми, говорится на сайте Окружной прокуратуры Варшавы.

В деле речь идет о наборе украинцев и белорусов на рабскую работу в заведениях общественного питания.

Как сообщил пресс-секретарь варшавской окружной прокуратуры Лукаш Лапчинский, обвинения охватывают период от июля 2015 года до октября 2016 года.

"Преступление торговли людьми грозит лишением свободы на срок не менее трех лет, а максимальное наказание – это лет 15 заключения", — сказал прокурор.

Он сообщил, что обвиняемые мужчины, Мирослав К. и Борис С., с торговли людьми "сделали себе постоянный источник прибыли". Их обвинили в совершении этих преступлений, а также в подготовке следующих подобных деяний, которые заключались в "наборе очередных лиц и подписании документов, что делали потерпевших экономически зависимыми от обвиняемых".

Как установили следователи, жертвами обоих мужчин могли стать по меньшей мере 17 человек. В отношении этих лиц применено правительственную программу поддержки жертв торговли людьми.

"Мы установили, что организаторы преступления, используя тяжелую материальную ситуацию людей из-за восточной границы, нанимали их в Белоруссии и Украине, организовывали их приезд в Польшу якобы на надежную и хорошо оплачиваемую работу", — сказал Лапчинский.

Он обратил внимание, что иностранцы не знали действующих в Польше процедур относительно трудоустройства и легализации пребывания.

"В заведениях общественного питания на территории Варшавы их использовали в многочасовой работы (…), за что работники не получали зарплаты в установленный срок, или вознаграждение зависело от дальнейшего выполнения труда, что не позволяло им самостоятельно отказаться от нее, опасаясь потерять уже заработанные средства", — добавил прокурор.

Нанятые работники жили в гостиницах для рабочих и частных квартирах на территории Варшавы, арендованных организаторами преступления.

Как сообщалось ранее, в Польше хотят создать государственное агентство, которое занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов.