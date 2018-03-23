наверх
23.03.201815:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Трудовая миграция из Украины. Гройсман рассказал, что делать

    (обновлено: )36503
    Как отметил премьер, в Украине парадоксальная ситуация – люди с высшим образованием не могут найти для себя работу, в то время как квалифицированные рабочие кадры настолько востребованы.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине остро стоит вопрос трудовой миграции, и среди ее причин называют уровень безработицы в стране и низкую зарплату, сообщает "Сегодня".

    Заробитчанка
    Prolviv.com
    Трудовая миграция из Украины закончится социальной катастрофой для Украины

    "Я бы хотел добиться высокой зарплаты в Украине, доступности качественного образования, особенно для рабочих профессий. У нас парадоксальная ситуация – люди с высшим образованием не могут найти для себя работу, в то время как квалифицированные рабочие кадры настолько востребованы. Вы встретитесь с бизнесом – бизнес скажет вам, что у них есть на сегодня недостаток квалифицированных кадров. Но сколько можно было держать людей на минимальной зарплате в 1400 грн? Это было просто нереально", – заявил Владимир Гройсман.

    Премьер-министр также отметил, что cредняя зарплата в Украине должна уже к концу этого года составлять 10 тысяч гривен.

    "Я считаю, что это — реальный показатель, который может создавать соответствующую конкурентность… Зарплата имеет ключевое значение. Мы не подняли минимальную зарплату и сразу объявили, что это – прорыв. Нет, мы начали это делать: 1450 грн была минимальная зарплата, сейчас – 3723 грн, а прошло приблизительно полтора года, и мы будем идти дальше. Мы будем создавать условия для того, чтобы экономика должным образом работала и человек получал достойную зарплату за свой труд", – заявил Владимир Гройсман.

    Ранее в Польше главная инспекция труда открыла информационную телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Флаги России, ЕС, Франции. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире