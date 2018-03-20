Трудовая миграция из Украины закончится социальной катастрофой для Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы разъезжаются по свету в поисках лучшей доли. Специалисты оценивают количество украинских трудовых мигрантов за рубежами страны в 6-8 миллионов человек. И с каждым днем их количество растет. Так, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что только в прошлом году страну покинули миллион украинцев.

Как известно, если где-то убывает, то где-то обязательно прибывает. Некоторые страны за счет прибывающих из Украины работников вполне успешно решают свои экономические проблемы. Например, Польша, сама потерявшая трудовые ресурсы в результате миграционных процессов. Сейчас польскую экономику поднимают более миллиона (по другим оценкам, около двух миллионов) украинцев.

Их вклад весом. По данным конфедерации работодателей Украины, в 2017 году в польскую систему социального страхования осуществляли взносы 308 тысяч трудовых мигрантов из Украины (и это на 78% больше, чем в 2016-м).

Поляки вклад украинцев оценивают адекватно. Глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что в ближайшие годы Польша может принять еще от одного до двух миллионов работников из Украины, если будет потребность в рабочих руках.

Но разве нет потребности в рабочих руках в самой Украине? Потребность есть, более того, нехватка специалистов практически во всех отраслях украинской экономики ощущается все острее с каждым днем.

Если ситуацию с оттоком рабочей силы не переломить, то в перспективе страну ожидает социальная катастрофа. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина председатель Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

По его словам, "трудовая миграция — это конкуренция между странами", надо быть реалистами и понимать: "в конкуренции выигрывает только кто-то один".

"Польша получила брешь… потеряла трудовой ресурс, который выехал поддерживать Германию, Англию — около трех миллионов трудоспособных граждан. На этом фоне Польша просто закрывает свои потребности (за счет трудовых мигрантов из Украины — Ред.)", — сказал Соболь.

Он добавил, что поляков можно понять: работники из Украины талантливы, трудолюбивы, при этом платят им меньше, чем полякам за такую же работу.

"Польша закрыла свой вопрос. И правильно сделала", — констатировал глава ассоциации, добавив, что если бы в Украину массово приезжали граждане из разных стран в поисках работы, то и здесь проблемы с трудовыми ресурсами не было бы (хотя, отметим, возникали бы другие проблемы).

"Но дело в том, что у нас трудовой ресурс вымывается, а взамен него не приходит никто. У нас остается брешь, и мы ее никак не закрываем. И даже ориентира нет, когда мы сможем ее закрыть", — подчеркнул Соболь, определив проблему миграции как "бомбу замедленного действия" для страны.

По словам главы ассоциации, в результате потери трудоспособного населения Украина очень скоро может столкнуться с проблемой наполнения Пенсионного фонда, и это только один из острых вопросов, которые придется решать. Сами украинские работодатели не могут предотвратить "вымывание" трудового ресурса по той причине, что не могут платить за работу столько, сколько платят в Европе. А правительство пока не предпринимает никаких конкретных мер для исправления ситуации, резюмировал Соболь.

Проблемой трудовой миграции и нехватки рабочей силы в стране обеспокоены и в Европейской бизнес ассоциации. Здесь говорят о трудностях в "закрывании позиций" уже не только в случае поиска квалифицированного специалиста. Иной раз сложно найти походящего офисного работника или кассиршу…

По словам представителя HR Комитета бизнес ассоциации Виталия Михайлова, в Украине в настоящее время активное население составляет около 15 миллионов человек, из них официально работают (платят налоги) около 10 миллионов, примерно 5 миллионов работают в теневом секторе.

Михайлов подчеркнул: хотя в стране официально есть безработица (и она растет), но — "фактически… работать некому".

У государства другие цифры. Так, министр соцполитики Украины Андрей Рева заявлял в январе 2017 года, что официальную работу имеют около 16 миллионов человек (из 26 миллионов граждан трудоспособного возраста). Столь существенная разница в приводимых цифрах вполне объяснима, ведь даже о численности населения Украины сегодня нет точных данных.

В Минсоцполитики считают, что массовая миграция – следствие состояния украинского рынка труда (низкие зарплаты). Специалисты упоминают и о других факторах, среди которых не последнее место занимает продолжающийся вооруженный конфликт на востоке страны.

Дальше будет хуже. Из-за плачевной социально-экономической ситуации многие украинцы задумываются о том, чтобы уехать.

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По итогам проведенного в декабре 2017 года исследования социологической группы "Рейтинг" выяснилось, что почти треть населения (27%) готова собирать чемоданы. При этом среди тех, кто хотел бы покинуть Украину, больше всего респондентов в возрасте до 35 лет.

Напомним, по результатам проводимого Нацбанком Украины опроса предприятий относительно их деловых ожиданий, в четвёртом квартале 2017 года 26,9% респондентов среди проблем, которые негативно влияют на рост производства, назвали недостаток квалифицированных кадров.