Деньги капают. Как заробитчане спасают украинскую экономику

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Спасительные переводы

Удивительно, но украинские заробитчане, не нашедшие себе достойное место работы на родине, становятся спасительным фактором для экономики Украины, а также ее валютного рынка.

Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа составляют все более значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП).

Как сообщал президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, украинские трудовые мигранты пересылают в Украину деньги, объемы которых равны 6% ВВП страны!

В свою очередь деньги заробитчан в Украине через банки и обменные пункты попадают на межбанковский рынок, где их выкупают Нацбанк и импортеры, что способствует укреплению гривны.

С одной стороны, это вроде бы все хорошо, поскольку улучшает платежный баланс, поддерживает финансовую и социальную стабильность в стране. Но с другой стороны, — рост переводов свидетельствует о росте оттока рабочей силы из страны, что чревато в перспективе тяжелыми последствиями.

По последним подсчетам Нацбанка, суммы переводов заробитчан внутри страны продолжают расти.

Так, в 2017 году объемы денежных переводов украинских гастарбайтеров составили $7,12 млрд, что на $656 млн больше, чем годом ранее. Если сравнивать с 2015 годом ($5,1 млрд), это больше почти на 30%.

При этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе!

Как отмечает "Сегодня", в 2017 году жители Украины получили из-за границы через различные системы перевода денег более $2 млрд 378 млн, или свыше 64 млрд грн Для сравнения: ежемесячный фонд зарплаты в Украине на начало 2018 года составлял 61 млрд грн. Т.е. за год мы получаем из-за рубежа фактически "тринадцатую зарплату" для всей Украины, даже больше.

Читайте также: Без планов на возвращение. Будни украинских мигрантов в США

А вот отток валюты за границу чуть ли не в 10 раз меньше.

В 2017 году из Украины "ушло" через платежные системы $286 млн, или 7,7 млрд грн. В 2016 году общая сумма денежных переводов за рубеж составила $352 млн, а в 2015-м – $431,5 млн.

Основной поток — из РФ

Несмотря на напряженные отношения между Украиной и РФ, самый активный денежный обмен у нас до сих пор ведется с "соседом-агрессором". Украинцы получают больше всего денег из РФ и отправляют больше всего денег в эту страну. В 2017 году в Украину было переведено из России $516 млн, а отправлено – $118 млн.

На втором месте по переводам находится США — $370,31 млн. Переводы из Израиля в Украину составили $264 млн. На 4-м и 5-м местах по суммам перевода оказались Италия и Польша: $176 млн и $106 млн соответственно.

Что касается переводов из Польши, то, несмотря на большой поток украинских заробитчан, эта страна оказалась только на 5 месте.

Если в Украину деньги поступают в основном с запада, то из Украины отправляются на восток. Кроме России, в которую украинцы отослали в прошлом году $118 млн, лидерами по получению денежных переводов из Украины стали Грузия ($26 млн), Азербайджан ($15 млн), Китай ($14 млн) и Узбекистан ($9,5 млн).

Отток рабочей силы

Однако есть в этом всем и обратная сторона. По словам экспертов, валютные переводы растут не из-за того, что гастарбайтерам увеличили заработки, а из-за большого оттока рабочей силы из Украины.

Так, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб подчеркивал, что трудовая миграция — это одна из самых стремительно растущих проблем Украины. Она может поставить под угрозу как экономический рост, так и стабильность цен в ближайшие годы, которые трудно будет перекрыть ростом денежных переводов из-за рубежа.

Сегодня для каждого третьего работодателя в Украине самой главной является проблема оттока кадров. При этом жалуются на острую нехватку квалифицированной рабочей силы представители как малого, так и среднего, и крупного бизнеса.

Читайте также: Черные "ласточки" безвиза. Из Польши высылают украинских заробитчан

Массовый отъезд работоспособных граждан в сочетании с неблагоприятными демографическими тенденциями просто "убивает" украинские перспективы.

Лишь по официальным данным, с 2015 года Украина потеряла 7% трудоспособного населения. Однако, как отмечает издание Bloomberg, этот процент может быть гораздо больше, после того как украинцы получили возможность уехать из страны по безвизу.

По материалам из открытых источников интернет