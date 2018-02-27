Гройсман раскрыл секрет, как вернуть украинских заробитчан домой

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов, сообщает Укринформ

"В этом году мы повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны. Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен. Я думаю, что в этом году такого показателя мы сможем достичь. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)", — сказал Гройсман.

По его словам, трудовая миграция есть по всех странах, и это естественный процесс: "Но, простите, не передержали ли украинцев на минимальной зарплате в 1450 (гривен) плюс 1450 еще в конверте? Потом эти люди не заплатили ни копейки в Пенсионный фонд и при выходе на пенсию будут иметь ту мизерную пенсию, которую мы должны побороть ныне", — констатировал Гройсман.

Как сообщалось ранее, в Польше находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов.