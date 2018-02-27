наверх
27.02.201819:04
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Гройсман раскрыл секрет, как вернуть украинских заробитчан домой

    (обновлено: )1922317
    По словам премьера, власти повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны: "Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен".
    Владимир Гройсман
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. 

    Посадка растений
    REUTERS Andrew Yates
    Что ждет украинских трудовых мигрантов в ЕС?
    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение уровня средней зарплаты до 10 000 гривен будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов, сообщает Укринформ.

    "В этом году мы повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны. Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен. Я думаю, что в этом году такого показателя мы сможем достичь. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)", — сказал Гройсман.

    По его словам, трудовая миграция есть по всех странах, и это естественный процесс: "Но, простите, не передержали ли украинцев на минимальной зарплате в 1450 (гривен) плюс 1450 еще в конверте? Потом эти люди не заплатили ни копейки в Пенсионный фонд и при выходе на пенсию будут иметь ту мизерную пенсию, которую мы должны побороть ныне", — констатировал Гройсман.

    Как сообщалось ранее, в Польше находятся более 2 миллионов украинских иммигрантов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Зима в Одессе
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Курт Волкер. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие