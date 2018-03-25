Украина будет бороться с безработицей трудовой миграцией

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Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Если внимательно следить за выступлениями украинских власть имущих на экономическую тематику, то они традиционно игнорируют показатель безработицы. Это резко контрастирует с западным подходом, где безработица является одной из главных тем политических дебатов, а публикация данных по безработице способна оказать ключевое влияние на движение валютных рынков.

20 марта в информационном пространстве появилось заявление заместителя председателя Государственной службы занятости Юлии Жовтяк о том, что в Украине средняя заработная плата вакансий Государственной службы занятости составляет 4,3 тыс грн, а зарплата каждой четвертой вакансии — минимальная. Фактически это лучшая констатация экономической ситуации в Украине, эффективности работы Госслужбы занятости и факта бедности работающих.

На следующий день вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил следующее: "По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата в которых превышает 15 тысяч гривен. При чем это не только Киев. Это и Харьковская, и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области. То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату".

Это заявление Розенко сродни его высказывания о том, что жителям сел необходимо задуматься над отказом от природного газа. Кстати говоря, для чего Украине такое количество вице-премьер-министров, которые занимаются всем подряд и ничем конкретно?! То Розенко в Польшу ездит улаживать возникший конфликт (безрезультатно), то социальные вопросы комментирует…

Согласно Госкомстата, уровень безработицы в Украине с 2013 года вырос всего на 2% — с 7,7% до 9,7% (показатель III квартала 2017 года). Статистическое ведомство утверждает, что при 17,2 млн экономически активного населения безработными являются 1,67 млн человек, а количество зарегистрированных безработных составляет 367 тыс. Средний размер помощи по безработице составляет 2033 грн.

Правда стоит заметить, что статистику серьезно помогает улучшать трудовая миграция. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, благодаря "безвизу" отток населения достиг 100 тыс человек в месяц. Примечательно, что украинцы уже стали наибольшей "трудовой диаспорой" в Литве, где фиксируются наибольшие показатели трудовой миграции среди стран Евросоюза. Минимум миллион украинцев проживает в Польше, где минимальная заработная плата вдвое выше средней украинской (500 евро против 230 евро). Собственно, "заробитчане" ныне являются главной экспортной статьей Украины, принося в страну валюты больше, чем зарубежные инвесторы. Однако в долгосрочной перспективе поступление валюты от "заробитчан" будет сокращаться, поскольку все больше людей предпочитают перевозить семьи за границу.

Также, по методологии Международной организации труда (МОТ), безработными необходимо считать тех, кто официально трудоустроен, но находится в отпуске "за свой счет" и, соответственно, не получает заработную плату — не секрет, что в Украине это распространенная практика. Учитывая данные Федерации профсоюзов Украины от 2015 года, согласно которым по итогам событий 2014 года 2,5 миллиона украинцев потеряли работу или возможность зарабатывать ввиду сокращения продолжительности рабочего времени, получается, что количество безработных можно умножать на два, а это уровень безработицы в 20%. В определенной степени это и есть евроинтеграция, вспоминая показатели безработицы в таких странах, как Испания, Португалия, Греция (а молодежная безработица в этих странах доходит до 40%). Отдельно заметим, что тарифная политика государства демотивирует граждан официально устраиваться на работу ввиду нежелания лишаться субсидии на оплату услуг ЖКХ.

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Госкомстат утверждает, что на одну открытую вакансию претендуют 4 человека из числа стоящих на учете в Госслужбе занятости, однако в действительности это число нужно умножать в несколько раз. В 2015-2016 годах фиксировались антирекорды в Запорожской области, где на одно рабочее место претендовали 150-180 человек. В стране сложилась парадоксальная ситуация, когда армия и силовые структуры стали чуть ли не ключевыми работодателями.

В сущности, в рамках выбранной политэкономической модели под названием "аграрная сверхдержава" иных способов борьбы с безработицей, помимо трудовой миграции, не предусмотрено. В медиапространстве в последнее время появляется все больше публикаций о грядущих проблемах на рынке труда ввиду депопуляции Украины. Аффилированный с Администрацией президента политтехнолог Березовец не так давно назвал депопуляцию главной проблемой страны и даже предложил решать эту проблему завозом работников из СНГ и Юго-Восточной Азии. Вот только зачем, если для агросектора, добычи полезных ископаемых и обслуживания сопутствующей инфраструктуры хватит всего несколько миллионов человек в масштабах всей Украины?!