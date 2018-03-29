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    Большинство украинцев в Польше, въезжающих по рабочим визам, "исчезают" после границы

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    С 1 января 2018 года польские работодатели подали около 240 тысяч заявления о намерении трудоустройства иностранца, но к работе приступили менее чем 74 тысяч человек - менее трети.
    Флаг Польши
    John MACDOUGALL / AFP

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Более 70% граждан Украины, которые приезжают на работу в Польшу, "исчезают" сразу после пересечения границы, сообщает издание Rzeczpospolita.

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    По официальным данным, в Польше трудоустроены около одного миллиона граждан Украины.

    "С 1 января 2018 года польские работодатели подали около 240 тысяч заявления о намерении трудоустройства иностранца (в основном из Украины и в небольшой части из Белоруссии), но к работе приступили менее чем 74 тысяч человек — менее трети", — говорится в сообщении.

    По мнению издания, такие данные свидетельствуют о том, что упрощенная процедура получения виз лицами, прибывающими в Польшу для трудоустройства, используется для "получения шенгенских виз и нелегального трудоустройства".

    По данным Rzeczpospolita, проблема незаконного получения виз существует с тех пор, как Польша ввела в 2012 году упрощенные процедуры найма работников с Востока.

    В опубликованном недавно исследовании говорится, что работники из Украины в настоящее время трудоустроены в каждой десятой польской компании. Большинство из них заняты в производстве и сфере услуг.

    Напомним, в Польше открыли телефонную линию для трудовых мигрантов из Украины.

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