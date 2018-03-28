Польша заверила Украину в поддержке стремления вступить в НАТО

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил своего коллегу Владимира Гройсмана в поддержке Польшей стремления Украины вступить в НАТО, говорится в сообщении пресс-службы главы польского правительства.

В среду премьеры Польши и Украины провели телефонный разговор.

"Премьер-министры подтвердили стратегический характер партнерства, которое объединяет наши страны. Председатель совета министров подчеркнул, что Польша поддерживает и будет поддерживать евроатлантические устремления Украины", — говорится в сообщении.

Также польский премьер выразил надежду на то, что Киев отменит мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и политических репрессий на территории Украины.

В свою очередь Гройсман пригласил Моравецкого посетить Киевский форум по безопасности, добавили в пресс-службе.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни.