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    Политика

    Польша заверила Украину в поддержке стремления вступить в НАТО

    (обновлено: )4902
    В ходе телефонного разговора премьеры Украины и Польши Гройсман и Моравецкий подтвердили стратегический характер партнерства обеих стран.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил своего коллегу Владимира Гройсмана в поддержке Польшей стремления Украины вступить в НАТО, говорится в сообщении пресс-службы главы польского правительства.

    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/MNS.GOV.UA
    Украина в НАТО. Ряд стран будут вставлять "палки в колеса"

    В среду премьеры Польши и Украины провели телефонный разговор.

    "Премьер-министры подтвердили стратегический характер партнерства, которое объединяет наши страны. Председатель совета министров подчеркнул, что Польша поддерживает и будет поддерживать евроатлантические устремления Украины", — говорится в сообщении.

    Также польский премьер выразил надежду на то, что Киев отменит мораторий на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и политических репрессий на территории Украины.

    В свою очередь Гройсман пригласил Моравецкого посетить Киевский форум по безопасности, добавили в пресс-службе.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни.

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