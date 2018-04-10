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    Польский город ввел в транспорте обслуживание на украинском языке

    (обновлено: )4511
    Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.
    Вроцлав
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В польском Вроцлаве в терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта ввели автоматическое обслуживание на украинском языке, сообщает "Польское радио".

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    Отмечается, что сейчас во Вроцлаве есть уже 154 новых стационарных билетных терминалов. Кроме этого, в городском транспорте почти 3 тыс. компостеров с функцией приобретения проездного билета в трамваях и автобусах.

    Ранее они имели три языковые версии: польскую, английскую и немецкую. 

    Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.

    Ранее украинский язык в билетных терминалах транспорта использовался в Познани. 

    Как показывают последние данные социологических исследований, даже если украинские власти окончательно поссорятся с польскими, граждане Украины все равно будут ездить в Польшу на заработки.

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