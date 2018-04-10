Польский город ввел в транспорте обслуживание на украинском языке

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В польском Вроцлаве в терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта ввели автоматическое обслуживание на украинском языке, сообщает "Польское радио".

Отмечается, что сейчас во Вроцлаве есть уже 154 новых стационарных билетных терминалов. Кроме этого, в городском транспорте почти 3 тыс. компостеров с функцией приобретения проездного билета в трамваях и автобусах.

Ранее они имели три языковые версии: польскую, английскую и немецкую.

Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.

Ранее украинский язык в билетных терминалах транспорта использовался в Познани.

Как показывают последние данные социологических исследований, даже если украинские власти окончательно поссорятся с польскими, граждане Украины все равно будут ездить в Польшу на заработки.