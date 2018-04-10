Украинцы стали лидерами по покупке земли в Польше

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше, включая сельскохозяйственные и лесные угодья.

Об этом сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши.

В министерстве отметили, что в 2017 г. иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков, общей площадью составила почти 23 га.

"Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 г., они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году — 47%)", — сообщило польское министерство.

Для покупки земли, в том числе и сельскохозяйственных угодий, гражданам стран, не входящим в ЕС необходимо получать согласие в МВД Польши.

Ранее сообщалось, что в польском Вроцлаве в терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта ввели автоматическое обслуживание на украинском языке.