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    Общество

    Украинцы стали лидерами по покупке земли в Польше

    (обновлено: )9301
    В прошлом году украинцы получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам.
    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше, включая сельскохозяйственные и лесные угодья.

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    Об этом сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши.

    В министерстве отметили, что в 2017 г. иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков, общей площадью составила почти 23 га.

    "Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 г., они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году — 47%)", — сообщило польское министерство.

    Для покупки земли, в том числе и сельскохозяйственных угодий, гражданам стран, не входящим в ЕС необходимо получать согласие в МВД Польши.

    Ранее сообщалось, что в польском Вроцлаве в терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта ввели автоматическое обслуживание на украинском языке.

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