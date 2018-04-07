Нападения на украинцев в Польше. Озвучены официальные данные

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В 2017 году польские правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины, которые осуществлялись на почве национальной нетерпимости. Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Польша, пишет УНН.

"Правоохранительные органы Польши сообщили в Посольство Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", — сообщили в посольстве.

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В то же время отмечается, что в январе-марте 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало.

От польских компетентных органов информации об избиении украинцев также не было.

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Ранее сообщалось, что в Польше будут судить украинца за торговлю людьми.