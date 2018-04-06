Из Львова. Почему украинцы не работают дома и куда они уезжают?

РИА Новости Украина

Волна трудовой миграции в Украине, когда люди начали уезжать в более богатые страны в поисках заработка, поднялась в 90-х. Сейчас, наконец, наступает время, когда инвесторы начинают открывать свои крупные предприятия у нас. Но эмиграция из страны не уменьшается, а, наоборот, растет. Украинцы уже едут за рубеж не только за деньгами, а и за лучшим уровнем жизни, пишет ZIK.

Точной информации, сколько наших соотечественников живет и работает за границей сейчас нет. В МИД называют примерную цифру – 5 миллионов трудовых мигрантов. Но реальные масштабы гастарбайтерства могут быть большими: по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", две трети украинцев работают в других странах нелегально.

Армия гастарбайтеров растет

Рекордное количество украинцев, согласно заявлениям правительства, выехало за границу в прошлом году – более одного миллиона.

"Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там выше зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", – сказал министр иностранных дел Павел Климкин на конференции в Киеве, посвященной реформам.

Считать, что тенденция к выезду за границу будет расти и дальше, сейчас есть все основания. Как показывают социологические исследования, 33% украинцев уже интересовались возможностями трудоустройства за рубежом. 64% опрошенных признались, что думают об эмиграции с надеждой получить лучшие условия для жизни. Желание обеспечить лучшее будущее для детей, как причину переезда в другую страну, называли 34%, отсутствие достойной работы в Украине – 23%, желание получить лучшее образование – 12%, отмечает автор статьи Марьяна Билозир.

Diennikwschodni.pl Гастарбайтеры. Архивное фото

Чаще всего из Украины едут работать в Польшу, Италию и Чехию. В этом перечне также и Россия, но война на Донбассе и евроинтеграция за последние годы существенно переориентировала украинских мигрантов в страны Европейского Союза. По данным Евростата, в 2013-м впервые оформили разрешение на пребывание в странах ЕС 236 тыс. украинцев, в 2015-м – уже 493 тыс., а в течение 2016-го – 589 тыс.

Главной причиной, по которой украинцы продолжают уезжать и на заработки и на постоянное проживание за границу, – разница в оплате труда. Если в Украине средняя зарплата на уровне €250, то в Польше €750, в Чехии – €870, Италии – €1760, Германии – €2300, Ирландии – €2500. Учитывая это, рост средней зарплаты до 10 тыс. грн, которое обещает правительство, для гастарбайтеров не станет аргументом, чтобы работать дома.

"В 2018 году количество выезжающих людей будет еще большим. Наступает весна, и народ массово готовится к выезду из Украины. Если анализировать предыдущие годы, то все больше уезжают люди, которые имеют высшую квалификацию, которые должны были бы приносить больше пользы здесь. И это происходит достаточно интенсивно. Этот процесс набирает такие обороты, что я даже не знаю, как можно это оценить", – говорит доктор экономических наук Ростислав Славюк.

Впрочем, экономист акцентирует не на масштабах миграции, ведь это не только украинская проблема, а глобальный тренд – жители богатых стран мигрируют в более развитые. В частности, поляки массово едут в Великобританию и Германию. Мотивация у них такая же, как и у украинских трудовых мигрантов: чем более развита страна, тем выше в ней зарплаты. Более тревожный знак для Украины – настроения среди молодых людей. Это подтверждают социологические исследования – больше всего среди тех, кто имеет желание переехать на постоянное место жительства в другую страну молодежи – 54%.

"Подавляющее большинство молодых людей готовы уехать хоть сейчас. Это означает, что на родине они себя не видят. Сегодня для молодежи зарплата в 4 тыс. грн не позволяет не то, что жить, а вообще чувствовать себя человеком. За эти деньги сегодня нельзя ни квартиру снять, ни заплатить коммунальные платежи, ни тем более одеться. Надо смотреть правде в глаза, для молодого человека, закончившего университет и входящего в самостоятельную жизнь, а чаще всего учившемся в другом городе, зарплата, которую предлагают в Украине – 4-7 тыс. грн это в принципе даже не физиологическая норма, это просто издевательство над человеческой психологией", – добавляет Ростислав Славюк.

Польша открывает двери

Отдельная тенденция – выезд украинцев в Польшу. В последние годы на фоне роста экономики соседнего государства и упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС, поток украинцев в Польшу вырос. Польша и сама поощряет трудовую миграцию из Украины, позволяя украинцам устраиваться на сезонную работу только с биометрическим паспортом. Поляки также охотно открывают украинцам рабочие визы: в 2016-м выдали около 1 млн виз и еще столько же в 2017-ом.

Украинское фото Безвизовый режим Украины с ЕС. На польско-украинской границе

Эту ситуацию Варшава использует не только для замещения собственного населения, которое также массово уезжает в другие страны, но и с дипломатической целью: называя украинских трудовых мигрантов беженцами, Польша имеет возможность не пускать к себе реальных беженцев из Сирии.

"У них население массово выезжает. Поляков за границей не меньше, чем нас. Поэтому предложения, которые исходят от этих стран будут все лучше, а отношение – хуже, из-за национального вопроса. Восточная Европа, ставшая донором для Западной, просто теряет человеческий ресурс. Сейчас в некоторых местностях у наших восточных соседей уже не хватает молодежи, поэтому они будут стараться любыми способами заманивать людей. В Польше уже вывески есть на польском, английском и украинском языках. Там готовятся к притоку большого количества украинцев. И этот процесс очень быстро набирает обороты", – объяснил Ростислав Славюк.

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Как и ранее, украинцы выполняют в Польше простую, неквалифицированную физическую работу. По последним социсследованиям, 34% наших гастарбайтеров работали в Польше на сельскохозяйственных работах, 32% – на строительстве или ремонтных работах, 8% выполняли работу по дому, 7% – работали в ресторанном бизнесе, 5% – в отелях, 4% – ухаживали за лицами пожилого возраста и инвалидами, другими видами деятельности занимались 3%, работали в сфере услуг менее 3% опрошенных.

Как отмечают создатели исследования, чем выше уровень образования, тем чаще работники находили работу не связанную с сельским хозяйством или строительством.

63% опрошенных украинских работников указали, что снова планируют вернуться в Польшу на работу. 19% затруднились дать ответ, столько же заявили, что не планируют возвращаться. В основном планируют вернуться в Польшу те, кто там был больше трех раз.

Переводы гастарбайтеров растут, кадровый голод тоже

Кадровый голод на рынке труда в Украине уже есть и это несмотря на то, что в последние годы в Украине начали открывать иностранные предприятия, где уровень зарплаты выше, чем на украинских. На Львовщине новых производств и заводов появилось едва ли не больше, но даже в сравнении с 2017-м годом, потребность в кадрах существенно возросла, отмечает издание.

"Кадровый голод есть, потребность в работниках очень высока, но нельзя сказать, что он связан исключительно с тем, что все выехали на работу за границу, – говорит и.о. директора Львовского областного центра занятости Елена Иванчук. – Если на 1 марта 2017 года у нас в среднем на одну вакансию было пять претендентов, то сейчас мы имеем соотношение два к одному рабочему месту. То есть сейчас работу найти гораздо проще. И масштабы специализации вакансий очень разнообразны. Хотя, понятное дело, преобладают вакансии рабочей профессии. Львиная доля вакансий для рабочих с инструментом, значительная часть вакансий для работников сферы обслуживания, но вместе с тем появились у нас вакансии инженерных кадров в строительстве, архитектуре. Самая большая сложность в трудоустройстве людей с высшим образованием. В основном это лица, уволившиеся из различных государственных структурных подразделений, для которых приемлемой работы нет, но, к сожалению, эти люди не готовы адаптироваться к существенным изменениям на рынке труда, потому что многим из них стоило бы приобретать рабочую специальность, поскольку в противном случае они рискуют год и больше быть не востребованными на рынке труда".

money.pl Украинские мигранты в Польше

Сейчас Центр занятости предлагает соискателям зарплату в среднем 5,2 тыс. грн. Рабочие руки "оценивают дороже, работники рабочей специальности могут рассчитывать на 7-8 тыс. грн, а хорошим электрогазосварщикам может попасться и вакансия с зарплатой в 15 тысяч.

Относительно заводов с иностранными инвестициями, то на начало рабочим здесь предлагают 5-6 тыс. грн, но после 2-3 месяцев работы, говорит Елена Иванчук, плату повышать до 10-12 тыс. грн. Это едва дотягивает €380. Поэтому понятно, почему украинцы предпочитают работать на заводах этих предприятий в других странах.

Оптимисты в этой ситуации указывают на положительный эффект от миграции – заработанные на чужбине деньги украинцы все же тратят на родине, чем изрядно поддерживают украинскую экономику. По данным НБУ, в 1996 году трудовые мигранты перевели в Украину $350 млн, в 2010-м эта сумма превысила $3 млрд, в 2015-м приблизилась к $6 млрд. Цифру за 2016 год эксперты оценивают в $7 млрд.

Тем временем, анализируя экономическую ситуацию в Украине, Ростислав Славюк уверен, 2018 год установит новый рекорд трудовой миграции. По его прогнозу, в этом году на заработки уедут на 35% больше людей, чем в прошлом году.