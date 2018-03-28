Семья заробитчанки: мама выдерживает лишь две недели жизни в Украине

РИА Новости Украина

В каждом селе и городе Западной Украины есть подобные истории трудовой миграции. Ярослав Войтюк родом из Тернопольщины. Его мама уехала на заработки в Италию, когда ему было 12 лет. Сначала он жил у бабушки с дедушкой в Ровенской области, ведь с папой мама развелась еще до отъезда. Сейчас уже 25-летний студент снимает квартиру в Черновцах, где учится на врача, пишет издание "Резонанс".

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Вспоминая о времени, когда мама уехала в Италию, Ярослав отмечает — адаптироваться к новой реальности было непросто.

"Не плакал, но радостного тоже ничего не было. Довольно трудно сначала адаптация прошла. 12 лет, чужая школа, не сразу восприняли. За год я уже прижился. Были разные ситуации. Например, язык — в Ровенской области используют другие слова, это был повод для насмешек", - говорит парень.

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Ярослав рассказывает: в селе, куда он переехал к дедушке с бабушкой, у каждого второго или третьего ребенка мама была в Италии.

"Не отец в США, а мама в Италии, там женская рабочая сила нужна. В селе не все могут себе позволить купить детям новый рюкзак, а те, у кого родители в Италии, могли", — вспоминает Ярослав.

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Несмотря на это, парень говорит, что дружили дети между собой независимо от материального положения. На дорогих авто никто не гонял, проблем с законом, о которых часто говорят в контексте оставленных в Украине отцами-работниками детей, у его знакомых не было. Ярослав до сих пор живет благодаря средствам, которые мама зарабатывает за рубежом. Она посылает парню около 200 евро в месяц на аренду квартиры и другие расходы.

По словам парня, мама вроде хочет возвращаться в Украину, но каждый раз, когда приезжает домой, меняет мнение.

"Приезжает на две недели и говорит, что ее все бесит — и цены, и все. Шла по деревне и увидела свою одноклассницу, которая выглядит гораздо старше. Здесь женщины гораздо быстрее стареют", — говорит Ярослав.

Парень несколько раз ездил к маме в Неаполь. На вопрос, не хочет ли он переехать к ней, отвечает — сначала нужно закончить учебу в Украине.

"Хочется в Европу или США — это мечты, амбиции", — заключает Ярослав.