наверх
28.03.201817:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Семья заробитчанки: мама выдерживает лишь две недели жизни в Украине

    (обновлено: )108055
    Уже 13 лет мама Ярослава живет за границей. Сначала поехала на заработки, но сейчас уже просто не может жить в родной стране. А сам парень признается, что хочет перебраться в Европу или США.
    Паспорт гражданина Украины
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В каждом селе и городе Западной Украины есть подобные истории трудовой миграции. Ярослав Войтюк родом из Тернопольщины. Его мама уехала на заработки в Италию, когда ему было 12 лет. Сначала он жил у бабушки с дедушкой в Ровенской области, ведь с папой мама развелась еще до отъезда. Сейчас уже 25-летний студент снимает квартиру в Черновцах, где учится на врача, пишет издание "Резонанс".

    Читайте также: Тренд дня: спасители экономики – один заробитчанин стоит сотни чинуш

    Вспоминая о времени, когда мама уехала в Италию, Ярослав отмечает — адаптироваться к новой реальности было непросто.

    "Не плакал, но радостного тоже ничего не было. Довольно трудно сначала адаптация прошла. 12 лет, чужая школа, не сразу восприняли. За год я уже прижился. Были разные ситуации. Например, язык — в Ровенской области используют другие слова, это был повод для насмешек", - говорит парень.

    Читайте также: Украинские заробитчане о Польше: работать можно, а жить невыносимо

    Ярослав рассказывает: в селе, куда он переехал к дедушке с бабушкой, у каждого второго или третьего ребенка мама была в Италии.

    "Не отец в США, а мама в Италии, там женская рабочая сила нужна. В селе не все могут себе позволить купить детям новый рюкзак, а те, у кого родители в Италии, могли", — вспоминает Ярослав.

    РИА Новости Украина
    Заробитчанин - главный инвестор Украины. Инфографика

    Несмотря на это, парень говорит, что дружили дети между собой независимо от материального положения. На дорогих авто никто не гонял, проблем с законом, о которых часто говорят в контексте оставленных в Украине отцами-работниками детей, у его знакомых не было. Ярослав до сих пор живет благодаря средствам, которые мама зарабатывает за рубежом. Она посылает парню около 200 евро в месяц на аренду квартиры и другие расходы.

    По словам парня, мама вроде хочет возвращаться в Украину, но каждый раз, когда приезжает домой, меняет мнение.

    "Приезжает на две недели и говорит, что ее все бесит — и цены, и все. Шла по деревне и увидела свою одноклассницу, которая выглядит гораздо старше. Здесь женщины гораздо быстрее стареют", — говорит Ярослав.

    Парень несколько раз ездил к маме в Неаполь. На вопрос, не хочет ли он переехать к ней, отвечает — сначала нужно закончить учебу в Украине.

    "Хочется в Европу или США — это мечты, амбиции", — заключает Ярослав.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Табличка у входа в здание посольства Украины в РФ
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?