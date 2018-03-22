наверх
22.03.201817:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: украинский заробитчанин лучше иностранного инвестора

    Тема:

    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине (20)

    (обновлено: )23501
    Согласно обновленной статистике Нацбанка, украинские заробитчане - не только главная статья украинского экспорта, но и ценный инвестор всей страны, пишут в соцсетях, обсуждая немалые суммы наличных, поступающих в бюджет благодаря таким людям.
    Украинские трудовые мигранты
    karpatskijobjektiv.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Как заробитчане влияют на экономику Украины
    РИА Новости Украина
    Как заробитчане влияют на экономику Украины

    И зачем нам промышленность восстанавливать, если есть "заробитчаны" – пишут украинцы в соцсетях, комментируя недавнюю шокирующую новость от НБУ. Нацбанк изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы.  Выяснилось, что переводы украинских работников из-за границы значительно больше, чем считалось ранее. В СМИ пишут, что заробитчане дают стране в четыре раза больше валюты, чем иностранные инвесторы. 

    На основе обновленной методики Нацбанк перечислил квартальные и годовые объемы частных переводов в Украину за последние 3 года. Их оценки увеличены на 1,8 млрд долл в 2015 г., до 7 млрд долл, на 2,1 млрд долл. в 2016 г., до 7,5 млрд долл, в 2017 г. – на 2 млрд долл, до 9,3 млрд долл. В соцсетях благодаря обновленным данным появилось немало весьма любопытных комментариев:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Табличка образовательной организации "Британский совет" в Москве.
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире