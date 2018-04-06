Операторы ГТС обсуждают газопровод между Украиной и Польшей

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Украинский и польский газотранспортные операторы "Укртрансгаз" и Gaz-System начали исследование спроса на газопроводные мощности между двумя странами, говорится в сообщении польского оператора.

"Проводя необязательную процедуру исследования рынка, операторы системы передачи (газа – ред.) намерены оценить уровень спроса участников рынка на пропускной способности на польско-украинской границе", — говорится в сообщении.

Интерес участников рынка будет иметь ключевое значение для обоснования возможных инвестиций в строительство нового газопровода между Польшей и Украиной. Результаты данного исследования должны создать "основу для дальнейшего укрепления интеграции регионального рынка газа за счет развития польской и украинской газотранспортной системы".

По данным Gaz-System, пропускная способность на непрерывном принципе может быть предоставлена рынку с 1 января 2020 года, а процедура исследования рынка касательно пропускной способности на польско-украинской границе охватывает период в 15 лет, начиная с 2020 года.

Результаты проведенного исследования рынка будут основой для обоих операторов, для принятия решения о запуске в будущем, обязательных процедур распределения пропускной способности на польско-украинской границе (Open Season), в обоих направлениях потока.

Система трубопроводов между Украиной и Польшей используется для поставок российского газа в Европу и импорта в Украину газа из ЕС. Транзит российского газа через Украину в ЕС в первом квартале 2018 года сократился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 20,1 миллиарда кубометров.

Украина в первом квартале снизила импорт газа из ЕС более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1,819 миллиарда кубометров. Украина в первом квартале импортировала наибольшие объемы газа из Словакии (1,3 миллиарда кубометров), Польши (0,2 миллиарда кубометров) и Венгрии (0,3 миллиарда кубометров).