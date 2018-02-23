Городской сумасшедший. Скандальные заявления и инициативы Вятровича

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В пятницу скандальный глава Института нацпамяти Владимир Вятрович публично отчитается о проделанной работе, о которой можно слагать целые поэмы. Стоит отметить символичность даты: как ярый борец со всем советским в стране, Вятрович выступит в День советской армии, 23 февраля.

Напомним, бывший директор архива СБУ Владимир Вятрович возглавил Институт национальной памяти после Революции Достоинства. С тех пор он стал главным идеологом декоммунизации и украинизации в стране. Известен своей активной русофобской позицией, Вятрович не перестает будоражить общество своими скандальными заявлениями и инициативами. То Вятрович предлагал построить вместо Арки дружбы народов в Киеве национальный пантеон, то призывал убрать советский герб с монумента "Родина-мать".

Среди самых скандальных его инициатив — переиначить календарь праздников в стране: отменить выходной 8 Марта, 1 Мая, а также перенести выходной день с 9 на 8 мая.

Впрочем, эту инициативу в обществе восприняли негативно и дальше дело не пошло. Вятровичу в итоге пришлось оправдываться: мол, предлагал лишь отменить выходные в эти дни, а не празднование указанных дат.

Самые скандальные заявления и инициативы Вятровича — в обзоре РИА Новости Украина.

"Ленина уже нет"

Впрочем, самым важным достижением Вятрович считает проведенную в стране декоммунизацию.

10 февраля он заявил, что в Украине процесс декоммунизации фактически завершен. "Декоммунизация в контексте лишения символов тоталитарного режима фактически завершена. У нас произошло переименование населенных пунктов — около тысячи. Это почти все. Говорю, что почти, потому что после переименования оказались 9 или 10 неочевидных коммунистических названий, тем не менее они подпадают под действие закона о декоммунизации", — говорил Вятрович.

По его данным, в Украине демонтировали почти все памятники Ленина. "Памятников около 2,5 тысячи. Не только Ильичу, но и другим коммунистическим вождям. Но мы не можем сказать, что это точно все, потому что значительная часть этих памятников просто не находится ни на каких учетах. Это может быть памятник на территории какого-то завода, о котором уже никто не помнит, на территории какого-то села, о котором никто не помнит. Соответственно мы можем реагировать только по факту обнаружения этих памятников. С тех памятников, мы знали, коммунистических, в частности Ленину, уже нет" — рассказывал Вятрович.

Щупальца "русского мира"

Известен Вятрович и своей активной русофобской позицией. То он призывал украинцев полностью прекратить общение с родственниками в РФ, то предлагал признать "оккупацией" весь период пребывания Украины в составе СССР.

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"Прочь от Москвы, или Простые вещи, которые спасают. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. Все, что удерживает связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, и, наконец, даже родственные связи), будет использовано против нас", — писал Вятрович у себя в Facebook 21 мая 2017 года.

В своей ненависти не только к России, но и к режиму Советского Союза, Вятрович пошел еще дальше и потребовал на официальном уровне признать советский период "большевистской и коммунистической оккупацией". При этом, по его мнению, необходимо провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала в 1917-1921 годах.

В конце января 2017 года Вятрович в очередной раз отличился разоблачением "вражеских деятелей культуры".

В 80-летний юбилей поэта, композитора и актера Владимира Высоцкого Вятрович в своей привычной манере посетовал и на то, что в украинском сегменте Facebook 80-летие "российского барда и повесы" вспоминали значительно больше, чем "такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу", имея в виду украинского поэта и диссидента Василия Стуса, которому 80 лет исполнилось бы 6 января.

Позднее глава Института нацпамяти разразился размышлениями, где назвал изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова.

"Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — поделился Вятрович (стиль и пунктуация авт. сохранены — Ред.).

После шквала критики и негодования в сети одиозный чиновник пустился в пространные оправдания. Он заявил, что лишь выразился о деятелях культуры, "которых использует враг". А позднее и вовсе сообщил, что дискуссию занесло в сторону, а он не призывал запрещать в Украине творчество каких-либо исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую агрессию.

Вятрович против Польши

Героизация воинов ОУН-УПА, ставшая для новой власти "делом чести" стала камнем преткновения в отношениях Украины с Польшей. И без того непростые отношения между странами обострились до предела, особенно на фоне принятие "антибандеровского" закона в Польше.

По мнению Вятровича, принятие этого закона — признак наступления на свободу слова. "Мы являемся свидетелями того, как в Польше постепенно утверждается политический диктат над историей, уже есть все основания говорить о постепенном сокращении свободы слова в Польше", — говорил чиновник.

О Бандере

"Для кого-то этот символ является наивысшей ценностью, за что он готов поплатиться даже своей жизнью, а для кого-то этот символ является наоборот самым большим раздражителем. Именно поэтому сейчас во время противостояния с Россией опять Бандера становится актуальным символом, потому что он с советских времен является наиболее мощным символом сначала антисоветского, а потом антироссийского сопротивления".

Заявление о том, что украинцы хуже немцев лишь свидетельствует, что Качиньский превзошел сам себя в непонимании украинской и польской истории". Так, 25 января 2017 года Вятрович прокомментировал слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Украина с почитанием Бандеры в ЕС не войдет.

О Великой Отечественной войне

В ноябре 2014 года Вятрович заявлял, что из украинских учебников должны изъять термин "Великая Отечественная война". Мол, все это "миф" и "советская пропаганда". И вообще, по словам директора, "для нас Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, и мы не имеем права сужать ее до Великой Отечественной".

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"Мифы о Второй мировой как Великой Отечественной войне были краеугольным камнем формирования советской идентичности и остаются такими нынче в российской пропаганде, чтобы мобилизовать людей на борьбу против Украины", — говорил он в канун Дня Победы в 2016 году.

О Донбассе и Крыме

В августе 2015 года, говоря о Крыме и Донбассе, Вятрович назвал их "островками "совка"".

"Советская власть преднамеренно и искусственно поддерживала на этих территориях высокий уровень жизни. После распада СССР этот искусственный уровень поддерживать стало невозможно, люди обеднели, заводы и шахты стали разоряться, и для многих людей появление независимой Украины стало ассоциироваться с тем, что они стали беднее. Многие на Донбассе считают Советский союз эпохой, к которой следует вернуться. На этих настроениях как раз и играет Владимир Путин".

По материалам из открытых источников интернет