МИД не видит готовности Польши к диалогу по спорным историческим вопросам

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Киев не видит готовности Варшавы к диалогу для решения спорных исторических вопросов, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

"Я готов к откровенному диалогу с польскими коллегами, я готов вместе с ними почтить память наших погибших всех национальностей, просить прощения и прощать. Я готов взять на себя ответственность за то, чтобы вернуть наши отношения в нормальное и цивилизованное европейское русло. К сожалению, пока я не вижу такой готовности с польской стороны", — написал Климкин в блоге на сайте интернет-издания "Збруч".

По его мнению, другого пути, кроме диалога, для налаживания ситуации у украинской и польской сторон нет.

Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что польский закон об Институте нацпамяти делает невозможным диалог историков двух стран.

Осложнило отношения двух стран и введение польской стороной уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии", а также обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Закон вступил в силу в Польше в четверг. МИД Украины ранее выразил обеспокоенность по поводу этого закона.