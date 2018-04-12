В Польше озвучили условие для возобновления сотрудничества с Украиной

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Разблокирование эксгумации польских захоронений на территории Украины является условием возобновления сотрудничества между институтами национальной памяти (ИНП) двух стран, заявил глава ИПН Польши Ярослав Шарек.

Ранее Украина обратилась к Польше с предложением возобновить сотрудничество институтов национальной памяти, а также министерств культуры обеих стран.

"Институт национальной памяти готов к сотрудничеству, но обязательным условием является возможность проведения эксгумации останков наших соотечественников в Украине", — цитирует Шарека агентство РАР.

"Пока прозвучали слова, но слова — это слишком мало. За декларациями должны следовать поступки", — добавил он.

Еще одним условием возобновления сотрудничества, сказал Шарек, является совместная публикация итогов предыдущих встреч польско-украинского форума историков. Работа этого форума, на котором собирались ученые из обеих стран, в настоящее время приостановлена.

"Мы готовы к дальнейшим совместным исследованиям. Мы решили, что мы прекращаем сотрудничество, но мы готовы принять дальнейшие встречи с украинскими исследователями, если сначала выпустить по-польски и по-украински доклады, которые в рамках этого форума до сих пор прозвучали. Сегодня, однако с украинской стороны мы не получили текстов украинских авторов", — сказал глава польского ИПН.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом, на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни.