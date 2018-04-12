наверх
12.04.201819:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Польше озвучили условие для возобновления сотрудничества с Украиной

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (544)

    (обновлено: )25331
    По словам главы Института национальной памяти Ярослава Шарека, в Польше готов к сотрудничеству, но обязательным условием является возможность проведения эксгумации останков поляков в Украине.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Разблокирование эксгумации польских захоронений на территории Украины является условием возобновления сотрудничества между институтами национальной памяти (ИНП) двух стран, заявил глава ИПН Польши Ярослав Шарек.

    Нелегально работающие украинцы в Польше
    polradio.pl
    Польша НАШ! Более 2/3 украинцев в Польше... "исчезают"

    Ранее Украина обратилась к Польше с предложением возобновить сотрудничество институтов национальной памяти, а также министерств культуры обеих стран.

    "Институт национальной памяти готов к сотрудничеству, но обязательным условием является возможность проведения эксгумации останков наших соотечественников в Украине", — цитирует Шарека агентство РАР.

    "Пока прозвучали слова, но слова — это слишком мало. За декларациями должны следовать поступки", — добавил он.

    Еще одним условием возобновления сотрудничества, сказал Шарек, является совместная публикация итогов предыдущих встреч польско-украинского форума историков. Работа этого форума, на котором собирались ученые из обеих стран, в настоящее время приостановлена.

    "Мы готовы к дальнейшим совместным исследованиям. Мы решили, что мы прекращаем сотрудничество, но мы готовы принять дальнейшие встречи с украинскими исследователями, если сначала выпустить по-польски и по-украински доклады, которые в рамках этого форума до сих пор прозвучали. Сегодня, однако с украинской стороны мы не получили текстов украинских авторов", — сказал глава польского ИПН.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом, на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство