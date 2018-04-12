Едут за землей и недвижимостью. Рекорды и проблемы украинцев в Польше

JANEK SKARZYNSKI / AFP

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Угнездились надолго

Несмотря на обострение отношений Украины и Польши на исторической почве, за последние два года соседняя держава стала для наших заробитчан "площадкой грез", а украинцы для Польши — главным источником восполнения трудовых кадров.

Географическая, языковая и культурная близость способствует массовому выезду украинцев на заработки к западному соседу.

Только за последний год в 38-миллионную Польшу отправились более миллиона наших сограждан — количество, сравнимое с волной сирийских беженцев в Германию.

Сейчас в Польше официально работает 1,5 миллиона зарегистрированных украинцев, и еще около полумиллиона незадокументированных. По прогнозам, численность украинских рабочих в 2018 году в Польше превысит уже два миллиона человек.

Украинцы активно скупают в Польше земли и недвижимость, и даже поставили исторический рекорд по платежам в Фонд соцстрахования. По последним данным, более 307 тыс. украинцев платят взносы в Фонд соцстрахования соседней страны. Это самый высокий показатель в истории, причем он резко вырос за последний год. Еще 12 месяцев назад взносы платили только 172 тыс. украинцев.

По данным министерства внутренних дел и администрации Польши, украинцы уже второй год остаются лидерами по темпам приобретения недвижимости.

В 2016 году наши граждане, а также лица, представляющие украинский капитал, получили 134 разрешений (47% от общего числа) на покупку земли в Польше, что, по данным польских властей, является рекордом среди иностранцев!

Инфографика: Украинцы в Польше: работать — да, но не жить

"Среди физлиц растет интерес к покупке земли в Польше со стороны граждан Украины. В 2017 году они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% от общего числа разрешений на покупку земельных участков для физических лиц", — говорится в сообщении министерства внутренних дел.

В целом в 2017 году иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков. Их общая площадь составила почти 23 гектара, следует из отчета ведомства.

Кроме того, бьют украинцы рекорды и по покупке недвижимости в Польше, обогнав немцев и британцев.

В 2016 году граждане Украины купили квартиры площадью 64,1 тыс. квадратных метров, что составляет 22% площади всех квартир, которые купили иностранцы. Для сравнения, 14,6% приобрели немцы, а 6,1% — британцы.

Как писали польские СМИ, в 2014 — 2015 годах покупки украинцев жилой площади увеличивались на 35-40%, но в 2016 это рост достиг аж 81%!

Не все так радужно

Но не все так гладко, как хотелось бы. В последнее время украинские заробитчане все чаще жалуются на тяжелые условия работы, а также участившиеся случаи дискриминации на национальной почве.

Так, в 2017 году польские правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на украинцев, которые осуществлялись на почве национальной нетерпимости.

Правда, эксперты польского рынка труда считают, что самой большой проблемой украинцев, что влечет за собой все остальные, является незнание языка.

"Первая и основная проблема — это языковой барьер. С каждым днем все больше украинцев приезжает в Польшу из центральной и восточной Украины, где они часто даже не говорят на украинском. Поэтому им еще сложнее понять польский язык, чем жителям западной Украины. Из-за незнания языка они имеют проблемы с адаптацией в труде, в общении с польскими работниками", — заявил директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус в интервью "Укринформ".

Он также подчеркнул, что много польских предпринимателей не подготовились к трудоустройству иностранцев с восточных границ, поэтому наблюдаются случаи нетолерантного к ним отношения.

По словам Коркуса, польские работодатели должны лучше позаботиться об условиях трудоустройства иностранцев, в том числе и украинцев. Многие из них уже пользуются услугами посреднических компаний, которые координируют процесс адаптации работников из-за рубежа, добавил он.

Напомним, в январе украинские заробитчане оказались в центре громкого скандала в Польше. Как писало польское издание Gazeta Stołeczna, международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага.

Читайте также: Польша НАШ! Более 2/3 украинцев в Польше… "исчезают"

Такие "метки" украинских сотрудников возмутили экспертов в сфере противодействия дискриминации, которые посчитали действия польских работодателей незаконными.

По материалам из открытых источников интернет