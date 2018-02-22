Бьют же не по паспорту... Нападения на украинцев в Польше

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На фоне исторических разногласий Киев и Варшава погрязли во взаимных обвинениях, а попытки найти выход из кризиса пока безуспешны. Тем временем, местные власти на Западе Украины продолжают политику "бандеризации", легализируя красно-черные флаги УПА, а проживающие в Польше украинцы все чаще попадают под атаки из-за их национальности. Подробнее о нападениях — в обзоре РИА Новости Украина.

Нападение в Варшаве

На днях, как сообщали польские СМИ, 27-летний мужчина напал на двух украинцев в варшавском районе Воля.

Двое украинцев стояли на остановке на пересечении улиц Простой и Железной, а по прибытии автобуса попытались в него войти.

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"Когда они заходили в автобус, какой-то человек толкнул одного из граждан Украины. Когда автобус тронулся с места, тот самый человек подошел к ним и напал, нанося украинцу удары кулаками в голову. При этом в присутствии других пассажиров он публично их оскорблял, учитывая их национальную принадлежность", — рассказала подкомиссар Марта Сульовска из районной полиции Варшавы.

Молодой человек с употреблением обсценной лексики потребовал от украинцев уезжать из Польши. После того, как автобус остановился, нападавший выскочил из него и скрылся.

Пострадавших украинцев госпитализировала прибывшие на место инцидента медики. В результате злоумышленника задержали под вечер того же дня с помощью видео с камер наблюдения. Ему предъявили обвинения в избиении на национальной почве, которые предусматривают лишение свободы до пяти лет.

Избили из-за украинского языка

В Люблине 23-летнюю украинку избили из-за того, что она говорила на украинском языке. В августе минувшего года девушка возвращалась домой с подругами, когда с ними заговорила компания поляков: двое мужчин и женщина. После словесной перепалки на девушку напали. Били втроем и даже ударили по голове бутылкой. Украинка после избиения обратилась в больницу и написала заявление в полицию.

Люблинская полиция считает, что нападавшим не понравилось то, что девушка говорила с подругами не на польском языке. В полиции квалифицировали случившееся как нападение по национальному признаку, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Нападение также зафиксировали камеры наблюдения. Польские правоохранители обнародовали фото нападавших и объявили их в розыск. Нападавшими оказались двое мужчин примерно 25 лет и молодая женщина.

"Убирайтесь на родину"

В минувшем году украинцы пострадали в результате нападения в Хващино недалеко от Гданьска. Как сообщили в полиции, рядом с домом, котором жили украинцы, проходила вечеринка. Оттуда пришли молодые люди, начали кричать о том, что украинцы отбирают у них работу, выкрикивать оскорбления и требования убираться на родину.

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Нападавшие были вооружены разбитыми бутылками и бейсбольными битами. В результате нападения был избит руководитель фирмы, в которой работают украинцы, и один гражданин Украины. В общей сложности были задержаны семь человек в возрасте от 23 до 38 лет.

После этого случая вице-маршал Сената Польши Богдан Борусевич написал письмо в адрес министра внутренних дел и администрации РП Мариуша Блащака. В письме отмечался рост волны агрессии на национальной почве в отношении иностранцев, в том числе украинцев. Также Брусевич потребовал от главы МВД Польши противодействовать этим явлениям.

Еще два громких случая в мае произошли в Новой Гуте и в Ченстохове. При первом инциденте трое мужчин избили 17-летнего украинца, который вместе со своим другом, местным жителем, играл в баскетбол на стадионе. Как писали польские СМИ, незнакомцы подошли к ребятам и начали приставать к украинцу, его друг попытался заступиться за него, однако злоумышленники оттолкнули молодого человека, а один из них его ударил. В итоге нападавшие выломали из соседнего забора деревянные палки и начали бить украинца, после чего скрылись с места драки. Полицию вызвал случайный прохожий, ставший свидетелем нападения. Позднее нападавшие были задержаны. Одного из них обвинили в оскорблении человека из-за его национальности, нарушении личной неприкосновенности и избиении. Двух других нападавших обвинили в избиении. Всем им грозит до восьми лет заключения.

В Ченстохове троих украинцев избили трое поляков. Как выяснили следователи, причиной нападения была национальность граждан Украины. Всем нападавшим — от 22 до 28 лет, им предъявлены обвинения в избиении и унижении на национальной почве.

Чей Львов

В начале минувшего года в польском Жешуве под атаку попала группа украинских студентов. По данным городской полиции, студенты из Украины возвращались с учебы в общежитие, встретив по дороге пятерых поляков. Между ними завязался диалог, в ходе которого поляки поинтересовались, кому принадлежит Львов — Украине или Польше. После ответа нападавшие назвали студентов "бандеровцами" и избили их.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых — местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет. Все они признали свою вину, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Нападения будут учащаться

Политолог, исследователь украино-польских отношений Богдан Олексюк считает, что можно ожидать дальнейшего напряжения между пребывающими в Польше украинцами и местным населением, если Варшава не пересмотрит новую законодательную норму о преследовании за отрицание преступлений украинских националистов.

"Я вижу только одно развитие событий — угроза украинцам, которые сейчас находятся в Польше, а наших там много, или которые приезжают, как я, периодически в Польшу и привыкли говорить то, что они думают, а не остерегаться что-то говорить", — отметил Олексюк в эфире ГС.

Вместе с тем, он отметил, что все же большую роль в таком изменении польского общества сыграла вовсе не новая редакция закона об Институте национальной памяти, содержащая упомянутую норму, а вышедший в 2016 году фильм Войцеха Смажовского "Волынь".

По данным материалов открытых источников интернет