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    В Польше намерены упростить условия для украинских медиков - СМИ

    (обновлено: )43
    Министерство здравоохранения Польши рассматривает это решение, так как в стране большое оличеством медицинского персонала, который находится на грани пенсионного возраста.
    Медицинская документация
    odessa-life.od.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.

    Флаг Польши
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
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    Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

    Отмечается, что необходимость такого решения обосновывается большим количеством медицинского персонала в Польше, который находится на грани пенсионного возраста. Подобное упрощение сможет решить проблему нехватки медицинского персонала в стране.

    По словам пресс-секретаря МЗ, разработка подобного решения находится на начальной стадии.

    Ранее Украина обратилась к Польше с предложением возобновить сотрудничество институтов национальной памяти, а также министерств культуры обеих стран.

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