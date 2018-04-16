В Польше намерены упростить условия для украинских медиков - СМИ

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность упрощения процедуры трудоустройства для медицинских работников из стран за пределами Евросоюза, в частности из Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Отмечается, что необходимость такого решения обосновывается большим количеством медицинского персонала в Польше, который находится на грани пенсионного возраста. Подобное упрощение сможет решить проблему нехватки медицинского персонала в стране.

По словам пресс-секретаря МЗ, разработка подобного решения находится на начальной стадии.

Ранее Украина обратилась к Польше с предложением возобновить сотрудничество институтов национальной памяти, а также министерств культуры обеих стран.