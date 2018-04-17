Опубликовано новое видео с места аварии в Кривом Роге (18+)

По состоянию на 10:55, Криворожский отдел полиции сообщает о 8 погибших. Из них 6 человек уже опознаны, родственники извещены, сообщает "Первый Криворожский". Уголовное дело открыто по части 3 статьи 286 УК Украины.

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Утром во вторник в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус, который перевозил работников предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.