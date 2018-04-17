наверх
17.04.201821:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

    (обновлено: )23516
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Украина за год выросла в престижном рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower – с 30 места, на котором Украина оставалась два года, страна поднялась на 29 место.

    По силе украинская армия оказалась в рейтинге между Грецией, занявшей 28 место, и Чехией, которая поднялась до 30 места.

    ТОП-5 армий мира остается неизменным – США на первом месте, Россия – на втором, и на третьем месте – Китай. Армия США – самая сильная, на вооружении — 19 авианосцев и более 13 тысяч самолетов и вертолетов. Армия России – чемпион по бронетехнике, армия Китая – самая многочисленная.

    Рейтинг лучших армий мира состоит из 136 стран. Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Так, страны, которые являются членами НАТО, получили дополнительные баллы, как и страны, у которых есть ядерный арсенал.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
      Масштабное ДТП в Кривом Роге
      Удары по Сирии
      В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
      Судовое заседание по делу Бузины
      Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
      Акция протеста оппозиции в Ереване
      Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна