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    В Украине почти в два раза увеличилось число миллионеров

    (обновлено: )13201
    В ГФС сообщили, что по последним данным доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. С начала декларационной кампании в Украине подали декларации 1 309 миллионеров.

    Система электронного декларирования доходов чиновников
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    Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

    "Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1309 граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких плательщиков увеличилось на 43%, или на 393 человека. Наибольшее количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн. грн — в Киеве — 615 человек (почти 47% от общего количества), Харьковской области — 106 человек, Днепропетровской области — 82 человека и Киевской области — 69 человек", — сообщает фискальная служба.

    Наибольшая сумма налоговых обязательств, определенных по данным декларации самостоятельно к уплате в сумме, превышающей 10 млн гривен, задекларирована жителем Киева. Налоговые обязательства в сумме более 8 млн гривен задекларирована двумя жителями Харьковской области.

    Гражданами с доходами более 1 млн гривен задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц 222,4 млн гривен, к уплате военного сбора — 25,9 млн гривен.

    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за внесения недостоверной информации в декларацию за 2016 год депутатом Киевсовета, экс-мэром Киева Александром Омельченко.

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