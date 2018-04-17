В Украину летит новый транш. Данилюк назвал дату получения $2 млрд от МВФ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Глава Минфина Александр Данилюк заявил, что Киев может получить 2 миллиарда долларов от МВФ уже в мае-июне, сообщил во вторник телеканал "Украина", которому дал интервью украинский министр в ходе поездки в Вашингтон.

"Два миллиарда долларов — очередной транш от МВФ Украина может получить уже в мае-июне, в эксклюзивном интервью телеканала "Украина" об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, МВФ ждет от Украины действенных шагов по борьбе с коррупцией", — сообщил ведущий телеканала.

Данилюк сейчас находится в Вашингтоне на ежегодных весенних сборах МВФ.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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