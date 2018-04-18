Вице-премьер Розенко пообещал дороги, пенсии и единую поместную церковь

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что Украина получила "шанс на создание Единой Поместной Православной Украинской Церкви".

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главами парламентских фракций, на которой заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. Порошенко призвал Верховную Раду поддержать его предложение.

"Должны использовать этот исторический шанс. И сделать еще один шаг для укрепления своей независимости, сделать еще один гигантский рывок от московской империи к цивилизованному европейскому сообществу. Поэтому, друзья, и пенсии будем поднимать, и зарплату повышать, и надлежащий уровень жизни украинцев обеспечивать, и дорогами заниматься, и делать все что в наших силах по созданию Единой Поместной Православной Украинской Церкви", — написал Розенко на своей странице в Facebook.

Пост вице-премьера Павла Розенко о создании единой поместной церкви в Украине

Премьер-министр Владимир Гройсман уже заявил, что "Украинская нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою поместную церковь".