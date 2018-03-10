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    письма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
    В Раде просят провести принудительную психиатрическую экспертизу Поклонской
    16:52 17.01.2018
    655
    По словам нардепа Игоря Мосийчука, он обратился в российский государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского с требованием безотлагательно провести принудительную психиатрическую экспертизу Натальи Поклонской.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили садится в автомобиль возле здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михеил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Хроника 19 декабря: резолюция ООН по Крыму, письмо Саакашвили к Порошенко
    09:22 20.12.2017
    646Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Накануне экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили публично обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно сложить полномочия, а в Киеве вчера зажгли огни на главной новогодней елке Украины.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили и следователь ГПУ Александр Говорущак в фойе здания Генпрокуратуры, в Киеве, 18 декабря 2017 г. Михаил Саакашвили заявляет, что пойдет на допрос в СБУ, а в Генеральную прокуратуру Украины - нет.
    Саакашвили идет на мировую, Банковая показала письмо от Михо Порошенко
    15:36 19.12.2017
    1970Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам главы государства Святослава Цеголко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем".
    Елена Дьяченко
    Эксперт сравнила письмо Филарета с минскими соглашениями
    03:30 04.12.2017
    470Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Ситуация с митрополитом УПЦ КП напоминает Минские соглашения, когда Украина декларирует приверженность договоренностям, а по факту ни одного закона для их выполнения принято не было. Об этом в эфире "ГС" заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филарета
    Эксперт ответила, зачем Филарету понадобилось писать РПЦ
    02:30 03.12.2017
    1388Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Понимая, что надо кому-то передавать свой пост, Филарет проверяет реакцию своего окружения, чтобы выявить достойного возглавить верующих кандидата. Об этом в эфире "ГС" заявила политический эксперт Светлана Кушнир.
    Пресс-конференция предстоятеля УПЦ КП Филарета
    Москва-Киев-Нью-Йорк. Филарет дал пояснения по письму и автокефалии
    18:10 01.12.2017
    2397Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Глава самопровозглашенной УПЦ КП Филарет заявил, что никакого покаяния в том, что он выбрал путь автокефалии Украинской церкви, не было, нет и не будет никогда.
    Протоиерей Николай Данилевич
    Протоиерей Данилевич о шаге Филарета и радикалах
    16:46 01.12.2017
    1414Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Анафему на Филарета наложили по конкретной причине – за учинение раскола: и только когда раскол будет преодолен, тогда исчезнет причина, по которой наложили анафему, разъясняет протоиерей Николай Данилевич.
    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фото
    Тренд дня: страсти вокруг "покаянного письма" Филарета
    16:13 01.12.2017
    1917Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Политологи и аналитики прокомментировали появление письма предстоятеля УПЦ КП Филарета, в котором он попросил прощения у Архиерейского собора РПЦ за раскол в Украине.
    Андрей Золотарев
    Золотарев: Филарет лукавит
    13:52 01.12.2017
    3916Письмо Филарета: покаяния не получилось
    Политолог Андрей Золотарев не уверен, что шаг Филарета к диалогу является искренним, и если читать между строк, то в письме прослеживается другая цель — легитимизировать Киевский патриархат.
    Открытие Архиерейского собора РПЦ
    Статус УПЦ и покаянное письмо. Исторический Архиерейский собор
    13:38 01.12.2017
    1475Письмо Филарета: покаяния не получилось
    В церковной среде произошло сразу несколько громких событий. На Архиерейском соборе РПЦ митрополит УПЦ МП Онуфрий попросил подчеркнуть особый статус, а предстоятель непризнанной УПЦ КП написал покаянное письмо.
    Письмо пассажира Титаника продано в Англии за рекордные 126 тыс фунтов
    В Британии на аукционе за рекордную сумму было продано письмо пассажира "Титаника"
    04:37 22.10.2017
    126
    Единственное известное письмо с "Титаника" было написано американским бизнесменом Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года - накануне рокового столкновения "Титаника" с айсбергом.
    Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр и Пол Маккартни во время своего первого турне по США
    Злое письмо Леннона к Маккартни продали с молотка за $30 тыс
    13:08 20.11.2016
    113
    Письмо стало ответом Леннона на критику со стороны Линды Маккартни. В своем послании британский музыкант прибегает к откровенным ругательствам, выражая недовольство отношением четы Маккартни к его связи с Йоко Оно.
    Хиллари Клинтон
    ФБР не нашло оснований для преследования Клинтон из-за писем – конгрессмен
    22:58 06.11.2016
    218Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    О том, что ФБР США не обнаружило в письмах информации, которая бы могла повлечь уголовное преследование Клинтон, сообщил глава комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Джейсон Чаффетс.
    Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в Сиэтле
    В США публикуют письма по делу Клинтон
    01:12 05.11.2016
    381Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам представителя Государственного департамента США Джона Кирби, госдеп публикует 74 документа общим объемом 285 страниц из обработанных примерно 350 страниц.
    Хиллари Клинтон
    В конгрессе США обвинили Клинтон в госизмене
    03:53 04.11.2016
    2832Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам главы комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США Майкла Маккола, весьма вероятно, что враждебные США страны получили доступ к личному серверу Хиллари Клинтон.
    Хиллари Клинтон
    ФБР получило разрешение на изучение новых писем Клинтон - СМИ
    01:14 31.10.2016
    116Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Ситуация осложняется тем, что письма находятся на компьютере, который официально принадлежит супругу помощницы Клинтон Абедин - Энтони Винеру. Письма были найдены в рамках уголовного расследования именно против Винера.
    Страница сайта WikiLeaks
    WikiLeaks опубликовал переписку председателя избирательной кампании Клинтон
    04:24 08.10.2016
    499Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    WikiLeaks обнародовали 2050 из более чем 50 тысяч электронных писем из переписки председателя избирательной кампании Клинтон Джона Подесты. Часть опубликованных писем посвящена Турции и ее интересам в сирийском конфликте.
    Хиллари Клинтон
    ФБР обнаружило еще 15 тыс неопубликованных электронных писем Клинтон
    04:34 23.08.2016
    501Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Юристы кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не сообщали ранее об этих письмах, которые теперь предстоит опубликовать госдепартаменту.
    Феодосия
    Власти Феодосии просят ЮНЕСКО признать Всемирным наследием Генуэзскую крепость
    02:19 16.08.2016
    181Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По мнению главы городской администрации Феодосии Станислава Крысина, Генуэзская крепость и фрески знаменитого иконописца Феофана Грека, подпадают под критерии и заслуживают получить статус памятников мирового культурного наследия.
    Захар Виноградов
    Открытое письмо российского журналиста президенту Украины Петру Порошенко
    14:16 17.07.2015
    4712
    Обозреватель РИА Новости Захар Виноградов не раз лично встречался и беседовал с Петром Порошенко. Сегодняшнее его обращение — единственная возможность достучаться до президента Украины.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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