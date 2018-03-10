По словам нардепа Игоря Мосийчука, он обратился в российский государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского с требованием безотлагательно провести принудительную психиатрическую экспертизу Натальи Поклонской.
Накануне экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили публично обратился к президенту Украины Петру Порошенко с призывом добровольно сложить полномочия, а в Киеве вчера зажгли огни на главной новогодней елке Украины.
По словам главы государства Святослава Цеголко, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем".
Ситуация с митрополитом УПЦ КП напоминает Минские соглашения, когда Украина декларирует приверженность договоренностям, а по факту ни одного закона для их выполнения принято не было. Об этом в эфире "ГС" заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.
Понимая, что надо кому-то передавать свой пост, Филарет проверяет реакцию своего окружения, чтобы выявить достойного возглавить верующих кандидата. Об этом в эфире "ГС" заявила политический эксперт Светлана Кушнир.
Анафему на Филарета наложили по конкретной причине – за учинение раскола: и только когда раскол будет преодолен, тогда исчезнет причина, по которой наложили анафему, разъясняет протоиерей Николай Данилевич.
В церковной среде произошло сразу несколько громких событий. На Архиерейском соборе РПЦ митрополит УПЦ МП Онуфрий попросил подчеркнуть особый статус, а предстоятель непризнанной УПЦ КП написал покаянное письмо.
Письмо стало ответом Леннона на критику со стороны Линды Маккартни. В своем послании британский музыкант прибегает к откровенным ругательствам, выражая недовольство отношением четы Маккартни к его связи с Йоко Оно.
О том, что ФБР США не обнаружило в письмах информации, которая бы могла повлечь уголовное преследование Клинтон, сообщил глава комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Джейсон Чаффетс.
Ситуация осложняется тем, что письма находятся на компьютере, который официально принадлежит супругу помощницы Клинтон Абедин - Энтони Винеру. Письма были найдены в рамках уголовного расследования именно против Винера.
WikiLeaks обнародовали 2050 из более чем 50 тысяч электронных писем из переписки председателя избирательной кампании Клинтон Джона Подесты. Часть опубликованных писем посвящена Турции и ее интересам в сирийском конфликте.
По мнению главы городской администрации Феодосии Станислава Крысина, Генуэзская крепость и фрески знаменитого иконописца Феофана Грека, подпадают под критерии и заслуживают получить статус памятников мирового культурного наследия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".