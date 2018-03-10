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Ситуация с митрополитом УПЦ КП напоминает Минские соглашения, когда Украина декларирует приверженность договоренностям, а по факту ни одного закона для их выполнения принято не было. Об этом в эфире "ГС" заявила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.