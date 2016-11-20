Злое письмо Леннона к Маккартни продали с молотка за $30 тыс

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Письмо Джона Леннона в адрес супругов Пола и Линды Маккартни, в котором он обрушивается на них с критикой, продано с аукциона за £24,2 тысяч ($30 тысяч) неизвестному коллекционеру. Об этом сообщает ВВС.

Написанное уже после распада The Beatles в 1971 году письмо стало ответом Леннона на критику со стороны Линды Маккартни. В своем послании британский музыкант прибегает к откровенным ругательствам, выражая недовольство отношением четы Маккартни к его связи с Йоко Оно.

Также он критикует Пола Маккартни за то, что тот уверен в первостепенной роли The Beatles в формировании современного искусства.

"Я не верю, что ты настолько безумен, Пол, ты действительно веришь в это?", — пишет Леннон.

Бывший участник The Beatles заканчивает послание с надеждой на то, что Пол "одумается".

Ранее сообщалось, что диск с демо-записью песни Пола Маккартни, записанной участником группы The Beatles для певицы Силлы Блэк, продана на аукционе в Ливерпуле за 18 тысяч фунтов стерлингов.