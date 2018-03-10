наверх
10.03.201807:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    The Beatles

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    The Beatles
    Всемирный день The Beatles. Справка
    00:14 16.01.2018
    200
    В 1957 году 16 января в английском Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
    Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр. Архивное фото
    Звезда The Beatles стал рыцарем
    08:16 30.12.2017
    105
    Звание рыцаря Ринго Старр получил за свой вклад в музыку и благотворительность. "Это здорово! Для меня это большая честь и радость", - отметил музыкант.
    Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр. Архивное фото
    Барабанщика The Beatles произведут в рыцари - СМИ
    03:27 25.12.2017
    114
    Ежегодная церемония награждения New Year Honours пройдет 1-го января в Букингемском дворце. По данным СМИ, Ринго Старр получит звание рыцаря за вклад в музыку и благотворительность.
    Маленький поклонник Битлз
    Чудо-меломан. Двухлетний поклонник The Beatles поразил сеть 
    12:10 24.11.2017
    139
    Двухлетний поклонник легендарной группы The Beatles поразил интернет знанием репертуары исполнителей.
    The Beatles
    Нотная рукопись песни Beatles снята с торгов в Британии
    20:16 11.09.2017
    497
    Omega Auctions снимает с торгов лот номер 250, рукопись нот песни Eleanor Rigby, сделанную Джорджем Мартином, продажа которой планировалась 11 сентября, в связи с семейным спором об их владельце.
    Трибьют The Beatles
    Ливерпуль празднует 50-летие альбома The Beatles "Sgt. Pepper's…"
    10:19 02.06.2017
    61
    10 и 11 июня в Ливерпуле состоится карнавал, посвященный песне "Lovely Rita" и девушке-контролеру на автостоянке близ студии на Эбби-роуд в Лондоне, понравившейся Маккартни, который потом посвятил ей песню.
    Преступление в бывшем доме Леннона
    В доме Джона Леннона произошло массовое убийство
    16:04 31.05.2017
    874
    Сообщается, что в ливерпульском доме, который некогда принадлежал участнику легендарной группы The Beatles Джону Леннону, найдены мертвыми двое детей и женщина.
    Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр и Пол Маккартни во время своего первого турне по США
    Злое письмо Леннона к Маккартни продали с молотка за $30 тыс
    13:08 20.11.2016
    113
    Письмо стало ответом Леннона на критику со стороны Линды Маккартни. В своем послании британский музыкант прибегает к откровенным ругательствам, выражая недовольство отношением четы Маккартни к его связи с Йоко Оно.
    Юрий Лоза. Архивное фото
    Лоза раскритиковал Гагарина и The Beatles
    18:44 02.06.2016
    1077
    По мнению скандального музыканта, Юрий Гагарин "ничего не сделал, он лежал". Лоза добавил, что The Beatles "были первыми, кто попал в нужное место в нужное время".
    В сети появился неизвестный ранее ролик с участием The Beatles
    В сети опубликовали неизвестное ранее видео с участием The Beatles 
    08:56 27.04.2016
    210
    В интернете опубликовано неизвестное ранее видео с участием группы The Beatles. Ролик появился на YouTube-канале Австралийского национального архива фото- и видеодокументов (National Film and Sound Archive).
    Умер продюсер The Beatles Джордж Мартин. Видео
    Умер продюсер The Beatles Джордж Мартин 
    02:32 10.03.2016
    440
    Британский музыкальный продюсер Джордж Мартин, мировую известность которому принесла его работа с легендарной группой "Битлз", скончался в возрасте 90 лет.
    Трибьют The Beatles
    Умер продюсер и аранжировщик The Beatles Джордж Мартин
    08:25 09.03.2016
    184
    Барабанщик The Beatles Ринго Старр подтвердил информацию о смерти Джорджа Мартина, который работал со многими известными музыкантами. Пока что подробной информации о смерти аранжировщика не поступало.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Прядь волос Джона Леннона продана на аукционе в США за $35 тыс
    02:22 21.02.2016
    97
    Прядь бывшего участника британской группы Beatles Джона Леннона длиной около 10 сантиметров приобрел британский коллекционер памятных вещей Пол Фрейзер из Великобритании.
    The Beatles
    Песни The Beatles впервые появятся в потоковых сервисах в интернете
    19:57 23.12.2015
    141
    Все 13 студийных альбомов The Beatles будут доступны на девяти платформах, включая Apple Music, Google Play, Microsoft Groove, Amazon Prime и Spotify. Альбомы будут опубликованы в полночь католического Рождества.
    Концерт экс-барабанщика The Beatles Ринго Старра
    Ударная установка Ринго Старра ушла с молотка за $2,2 млн
    17:46 05.12.2015
    290
    Участник британской группы The Beatles Ринго Старр использовал установку Oyster Black Pearl, произведенную в 1963 году компанией Ludwig, более чем на 200 выступлениях.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Гитару Леннона продали за $2,4 млн
    20:44 08.11.2015
    120
    Согласно информации, гитара была куплена Ленноном в Ливерпуле в 1962 году и использовалась при работе над такими композициями группы The Beatles, как Love Me Do, Please Please Me, I Want to Hold Your Hand и From Me to You.
    Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр и Пол Маккартни. Архивное фото
    Мюзикл "Let It Bе" покажут в Ливерпуле к 75-летию со дня рождения Леннона
    02:27 08.10.2015
    62
    Шоу "Let It Be" на четырех континентах и более чем в 50 городах посмотрели более миллиона человек, недавно гастроли прошли в Германии, Японии, России и Франции.
    Ринго Старр опубликовал до сих пор неизвестные фото The Beatles. Видео
    Ринго Старр опубликовал до сих пор неизвестные фото The Beatles 
    15:22 24.09.2015
    246
    Ринго Старр сообщил, что нашел фотографии The Beatles случайно, когда искал вещи для музея. Музыканты сделали снимки на гастролях, в студии и во время каникул.
    The Beatles. Архивное фото
    Первый контракт Beatles со звукозаписыващей студией продан за $93 тыс
    03:55 20.09.2015
    82
    Изначально аукционный дом Heritage рассчитывал выручить с продажи этого лота 150 тысяч долларов. Примечательно, что другой аукционный дом Sotheby's оценил этот контракт в 764 тысячи долларов.
    The Beatles
    Контракт Beatles с их менеджером может уйти с молотка за $764 тыс
    10:18 05.09.2015
    124
    Контракт был подписан музыкантами группы и их менеджером Брайаном Эпштайном 1 октября 1962 года, за четыре дня до выхода первого сингла группы Love Me Do.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги