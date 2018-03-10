10 и 11 июня в Ливерпуле состоится карнавал, посвященный песне "Lovely Rita" и девушке-контролеру на автостоянке близ студии на Эбби-роуд в Лондоне, понравившейся Маккартни, который потом посвятил ей песню.
Письмо стало ответом Леннона на критику со стороны Линды Маккартни. В своем послании британский музыкант прибегает к откровенным ругательствам, выражая недовольство отношением четы Маккартни к его связи с Йоко Оно.
В интернете опубликовано неизвестное ранее видео с участием группы The Beatles. Ролик появился на YouTube-канале Австралийского национального архива фото- и видеодокументов (National Film and Sound Archive).
Все 13 студийных альбомов The Beatles будут доступны на девяти платформах, включая Apple Music, Google Play, Microsoft Groove, Amazon Prime и Spotify. Альбомы будут опубликованы в полночь католического Рождества.
Согласно информации, гитара была куплена Ленноном в Ливерпуле в 1962 году и использовалась при работе над такими композициями группы The Beatles, как Love Me Do, Please Please Me, I Want to Hold Your Hand и From Me to You.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".