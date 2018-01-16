Всемирный день The Beatles. Справка

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Всемирный день группы The Beatles (World Beatles Day) ежегодно отмечается 16 января.

В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.

Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля.

16 января 1957 года новое заведение было открыто, однако выступали в этот день на сцене не участники "ливерпульской четверки", а модные в то время джазовые коллективы Merseysippi Jazz Band, Wall City Jazzmen, Ralph Watmough Jazz Band. Посетили концерт около 600 зрителей, еще несколько сотен остались в очереди на улице – в клубе не хватило места.

31 июля 1957 года на сцене клуба Cavern впервые появился Ричард Старки, более известный как Ринго Старр (Ringo Starr). Он выступал в составе ансамбля Eddie Clayton Skiffle Group, пытавшегося сочетать в своей музыке фолк и рок-н-ролл (стиль скиффл).

С остальными участниками The Beatles Ринго Старр познакомился в 1960 году в Гамбурге, а летом 1962 года стал постоянным участником группы.

7 августа 1957 года выступить в клубе Cavern пригласили еще одну группу, играющую в стиле скиффл – The Quarrymen, участником которой был Джон Леннон (John Lennon). 28 января 1958 года в составе The Quarrymen на сцене Cavern дебютировал Пол Маккартни (Paul McCartney), который вошел в состав группы в октябре 1957 года.

Весной 1958 года для эпизодических выступлений, а с осени – на постоянной основе, к ним присоединился друг Пола — Джордж Харрисон (George Harrison).

Первое выступление группы The Beatles в Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав команды в этот вечер выглядел следующим образом: Леннон – Харрисон – Маккартни, а также Стюарт Сатклифф, играющий на бас-гитаре, и Пит Бест на ударных. Вскоре группа The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела здесь массу поклонников. 9 ноября 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн (Brian Epstein). Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в июне 1962 года договорился с компанией Parlophone Records о записи.

15 августа 1962 года состоялся концерт The Beatles, в котором в последний раз за ударной установкой находился Пит Бест. 19 августа того же года группа выступила на сцене Cavern составом, остававшимся неизменным до самого распада ансамбля в 1970 году: Джон Леннон (ритм-гитара, фортепьяно, вокал), Пол Маккартни (бас-гитара, фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло-гитара, вокал), Ринго Старр (ударные, вокал).

Вскоре группа начала работу в студии. Первый сингл Love Me Do увидел свет 5 октября 1962 года и достиг 17 места в чарте музыкального журнала Record Retailer.

3 августа 1963 года The Beatles дали последний из 292-х концертов в ливерпульском клубе Cavern.

На волне "битломании" клуб также приобрел легендарный статус, став для многочисленных поклонников группы местом зарождения The Beatles.

В марте 1973 года клуб был закрыт в связи с прокладкой новой ветки метро – предполагалось, что она будет проходить в том месте, где расположен Cavern pub. Верхние этажи клуба были снесены, а подвал засыпан грунтом. Заведение было открыто на новом месте в апреле 1984 года. В строительстве использовались более 15 тысяч кирпичей, сохранившихся от стен легендарного клуба.

Однако местом проведения живых концертов клуб стал только в 1990-х годах.

14 декабря 1999 года Пол Маккартни "вернулся" в Cavern, чтобы дать здесь концерт. Помогали Маккартни не менее легендарные музыканты – гитарист Дэвид Гилмор из группы Pink Floyd и барабанщик Ян Пэйс из группы Deep Purple. Вместе они исполнили рок-н-ролльные композиции из вышедшего незадолго до этого альбома Маккартни Run Devil Run.

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В 2007 году при участии звукозаписывающих компаний EMI и Universal был выпущен альбом "The Cavern. The Most Famous Club In The World", посвященный 50-летию клуба. В него вошли 50 трэков от исполнителей, когда-либо выступавших на сцене Cavern, в том числе The Beatles и известных британских рок-групп The Who, Oasis, Arctic Monkeys и других.

В декабре 2015 года клуб Cavern передал в дар городу Ливерпулю памятник музыкантам The Beatles, изображающий легендарную четверку идущей вдоль набережной.