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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    Украинская певица Ани Лорак
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    1634
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    В Антарктике на картах Google увидели следы инопланетного корабля
    На картах Google пользователи нашли НЛО
    15:37 05.03.2018
    550
    Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Располневшая Савченко взорвала интернет
    16:59 02.03.2018
    8875
    Нардепа Надежду Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.
    Фото девушки в зеркале стало вирусным в интернете
    Неудачное селфи девушки вызвало небывалый интерес в интернете
    12:08 28.02.2018
    1618
    Твит девушки стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.
    Голливудская актриса Мила Йовович
    Актриса Мила Йовович выложила в сеть фото без макияжа
    18:25 20.02.2018
    2136
    Голливудская актриса Мила Йовович намекнула на секрет того, как ей удается хорошо выглядеть, "стараюсь отжиматься перед сном", "пока получается только 40 раз".
    Юлия Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.
    В МИД РФ объяснили фото улыбающейся Тимошенко с послом России
    03:13 18.02.2018
    2545Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление пресс-службы партии "Батькивщина", в котором сообщалось, что Тимошенко и Григорий Немыря "никогда не были знакомы" с российским послом.
    Прокурор Порошенко снялся в эротической фотосессии к празднику влюбленных
    Порошенко в трусах. В сети появилось фото прокурора ко Дню св. Валентина
    17:09 15.02.2018
    2300
    Как написала под фото пользовательница Олеся Денисенко, "романтично оформленный мужичок в трусах — это прокурор Ширяевского района, со славной фамилией Порошенко".
    Бейонсе и Джей Зи
    Пенсионерка стала известной благодаря забавному фото с Бейонсе
    12:15 02.02.2018
    547
    Сьюзан Монаган приехала на конкурс гимнастики к своей внучки. Возвращаясь с обеда, женщина увидела в коридоре отеля звездную пару - Джей Зи и Бейонсе. Ее реакцию запечатлел один из папарацци.
    Модель Валерия Радкевич
    Украинка на обложке Playboy Италия попала в список фавориток журнала 2017 года
    04:20 29.01.2018
    1603
    На официальном сайте итальянского Playboy продолжается голосование за лучшую обложку журнала в 2017 году. Среди претендентов - мартовский выпуск, который украсила украинка Валерия Радкевич.
    Странный инстаграм девушки Эдварда Сноудена
    Девушка Сноудена не боится показывать свои сексуальные фантазии в сети 
    17:21 26.01.2018
    5514Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Девушка беглого агента АНБ Эдварда Сноудена балерина Линдси Миллс переехала в Москву и публикует свои фото в Instagram. Большинство из них довольно странные: в корзине для белья и со шваброй на голове.
    Ани Лорак выложила в сети фото в купальнике на пляже в Мексике
    Украинская суперзвезда похвасталась фото в купальнике с пляжа в Мексике
    11:40 10.01.2018
    1041
    39-летняя украинская певица Ани Лорак проводит отпуск с семьей на пляжах в жаркой Мексике. Звезда выложила в Instagram несколько ярких фото отдыха.
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий
    Безумно красивые фото от людей, бросивших работу ради путешествий 
    03:32 08.01.2018
    705
    Типичная история тревел-блоггера: англичанин Джек Моррис бросил скучную работу чистильщика ковров в родном Манчестере и купил билет до Бангкока, превратив свою жизнь в бесконечное путешествие.
    Бритни Спирс
    Бритни Спирс удивительно похудела, звезда предстала в микро-платье
    13:22 22.12.2017
    1019
    За сутки фотография Бритни набрала более 500 тысяч лайков – фолловеры звезды завалили ее комплиментами по поводу стройной фигуры. Тем не менее несколько ее поклонников неодобрительно высказались по поводу новых фото.
    Туристов из США, сделавших неприличный снимок в Таиланде, отправят в тюрьму
    Туристов из США отправят в тюрьму за откровенный снимок на фоне храма в Таиланде
    11:46 01.12.2017
    622
    По утверждению властей, наказание, которое может последовать, - "это не просто наказание за нарушение общественного порядка". Речь идет о непристойном поведении в священном месте, что может повлечь за собой длительный тюремный срок.
    Канадские журавли Рэнди Олсона
    Остановись мгновение, ты прекрасно. Лучшие фото конкурса SIPA 
    05:20 27.11.2017
    493
    На международном фотоконкурсе Siena International Photo Award, который был учрежден культурной ассоциацией Art Photo Travel, определились победители этого года. Лучшие работы путешественников со всего мира — в фотоленте.
    Мама и дочки в одинаковых образах
    Найди отличия: мама и дочки стали звездами Instagram 
    08:58 15.10.2017
    1204
    Блогер из Британии, мама двух дочерей — 11-летней Амелии и четырехлетней Пенни — и автор фотопроекта All That Is Three, публикует фотографии с дочерьми, где они одеты одинаково.
    Космонавт Роскосмоса, бортинженер МКС Сергей Рязанский
    В сети появились фото Керченского моста, сделанные из космоса
    05:24 04.09.2017
    1821Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам российского космонавта Сергея Рязанского, экипаж МКС внимательно следит за тем, как идет строительство моста из Крыма в Российскую Федерацию.
    Модель Деми Роуз
    Известная модель поделилась пикантными фото 
    19:05 25.08.2017
    2049
    Деми Роуз порадовала своих поклонников новыми снимками. Двадцатидвухлетняя девушка сделала фотосессию в откровенном купальнике, подчеркнув свои сексуальные формы.
    Бесстрашный Саакашвили демонстрирует Порошенко свои фото с мировой элитой 
    15:42 03.08.2017
    1155"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после лишения украинского гражданства решил показать президенту Петру Порошенко свои обширные международные политические связи.
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника
    Провокационные коллажи от эксцентричного художника 
    03:33 18.06.2017
    716
    У Пинозы тонкое чувство человеческого тела и своеобразное чувство юмора. Он сочетает красивые образы — например, изображения классической греческой скульптуры или снимки из глянцевых журналов — с шокирующими кадрами чуть ли не из порно.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Располневшая Савченко взорвала интернет
    16:59 02.03.2018
    8875
    Нардепа Надежду Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.
    Юлия Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.
    В МИД РФ объяснили фото улыбающейся Тимошенко с послом России
    03:13 18.02.2018
    2545
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление пресс-службы партии "Батькивщина", в котором сообщалось, что Тимошенко и Григорий Немыря "никогда не были знакомы" с российским послом.
    Прокурор Порошенко снялся в эротической фотосессии к празднику влюбленных
    Порошенко в трусах. В сети появилось фото прокурора ко Дню св. Валентина
    17:09 15.02.2018
    2300
    Как написала под фото пользовательница Олеся Денисенко, "романтично оформленный мужичок в трусах — это прокурор Ширяевского района, со славной фамилией Порошенко".
    Голливудская актриса Мила Йовович
    Актриса Мила Йовович выложила в сеть фото без макияжа
    18:25 20.02.2018
    2136
    Голливудская актриса Мила Йовович намекнула на секрет того, как ей удается хорошо выглядеть, "стараюсь отжиматься перед сном", "пока получается только 40 раз".
    Фото девушки в зеркале стало вирусным в интернете
    Неудачное селфи девушки вызвало небывалый интерес в интернете
    12:08 28.02.2018
    1618
    Твит девушки стал вирусным; на момент написания заметки его лайкнули почти 50 тысяч пользователей. Другие пользователи стали присылать девушке коллажи, предполагая, как могли бы еще выглядеть ее ноги.
    Украинская певица Ани Лорак
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    1634
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    В Антарктике на картах Google увидели следы инопланетного корабля
    На картах Google пользователи нашли НЛО
    15:37 05.03.2018
    550
    Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.
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