Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление пресс-службы партии "Батькивщина", в котором сообщалось, что Тимошенко и Григорий Немыря "никогда не были знакомы" с российским послом.
Девушка беглого агента АНБ Эдварда Сноудена балерина Линдси Миллс переехала в Москву и публикует свои фото в Instagram. Большинство из них довольно странные: в корзине для белья и со шваброй на голове.
За сутки фотография Бритни набрала более 500 тысяч лайков – фолловеры звезды завалили ее комплиментами по поводу стройной фигуры. Тем не менее несколько ее поклонников неодобрительно высказались по поводу новых фото.
По утверждению властей, наказание, которое может последовать, - "это не просто наказание за нарушение общественного порядка". Речь идет о непристойном поведении в священном месте, что может повлечь за собой длительный тюремный срок.
На международном фотоконкурсе Siena International Photo Award, который был учрежден культурной ассоциацией Art Photo Travel, определились победители этого года. Лучшие работы путешественников со всего мира — в фотоленте.
У Пинозы тонкое чувство человеческого тела и своеобразное чувство юмора. Он сочетает красивые образы — например, изображения классической греческой скульптуры или снимки из глянцевых журналов — с шокирующими кадрами чуть ли не из порно.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявление пресс-службы партии "Батькивщина", в котором сообщалось, что Тимошенко и Григорий Немыря "никогда не были знакомы" с российским послом.
Пользователи сервиса увидели на фотографиях острова Южная Георгия снежные следы огромного неопознанного предмета. По мнению сторонников теории внеземных цивилизаций, такой массивный след мог оставить только инопланетный корабль.
Девушка беглого агента АНБ Эдварда Сноудена балерина Линдси Миллс переехала в Москву и публикует свои фото в Instagram. Большинство из них довольно странные: в корзине для белья и со шваброй на голове.
Девушка беглого агента АНБ Эдварда Сноудена балерина Линдси Миллс переехала в Москву и публикует свои фото в Instagram. Большинство из них довольно странные: в корзине для белья и со шваброй на голове.
На международном фотоконкурсе Siena International Photo Award, который был учрежден культурной ассоциацией Art Photo Travel, определились победители этого года. Лучшие работы путешественников со всего мира — в фотоленте.
У Пинозы тонкое чувство человеческого тела и своеобразное чувство юмора. Он сочетает красивые образы — например, изображения классической греческой скульптуры или снимки из глянцевых журналов — с шокирующими кадрами чуть ли не из порно.