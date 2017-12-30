Звезда The Beatles стал рыцарем

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр был удостоен рыцарского звания, сообщает Sky News.

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Звание рыцаря Старр получил за свой вклад в музыку и благотворительность.

"Это здорово! Для меня это большая честь и радость, что моя музыка и работа в благотворительности… получили признание. Мир и любовь. Ринго", — говорится в телеграмме музыканта по случаю получения рыцарского звания.

Напомним, нотная рукопись знаменитой песни Beatles под названием Eleanor Rigby была снята с торгов Beatles Memorabilia в британском городе Уоррингтон в связи с подозрением, что она была украдена.