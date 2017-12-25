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    Культура

    Барабанщика The Beatles произведут в рыцари - СМИ

    (обновлено: )14
    Ежегодная церемония награждения New Year Honours пройдет 1-го января в Букингемском дворце. По данным СМИ, Ринго Старр получит звание рыцаря за вклад в музыку и благотворительность.
    Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Британский музыкант, барабанщик группы The Beatles Ринго Старр удостоится звания рыцаря, сообщает издание Sun.

    Согласно сообщению, музыкант получит звание рыцаря за вклад в музыку и благотворительность.

    Трибьют The Beatles
    RIA News Артем Житенев | Перейти в фотобанк
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    Ежегодная церемония награждения New Year Honours пройдет 1-го января в Букингемском дворце.

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    Отмечается, что в последний раз во дворце музыкант был в 1965 году, когда получил орден Британской империи.

    Напомним, другой член группы Пол Маккартни был удостоен звания рыцаря-бакалавра и кавалера ордена Британской империи.

    Ранее в интернете было размещено неизвестное видео с участием группы The Beatles. 

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