наверх
10.03.201807:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Джон Леннон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Джон Леннон. Архивное фото
    В Берлине нашлись похищенные 10 лет назад дневники Джона Леннона
    16:55 20.11.2017
    112
    Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. Три года назад они "всплыли" у предполагаемого скупщика краденного в Берлине, сообщает полиция. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты как улики.
    Мурал с Джоном Ленноном нарисовали на центральной площади Изюма
    Мурал с Джоном Ленноном нарисовали в центре Изюма
    15:25 11.08.2017
    187
    Мурал создан группой харьковских художников Kailas-V во главе с Андреем Пальвалем. Особенность мурала заключается в том, что дом расположен на площади Джона Леннона, ранее носившей имя Владимира Ленина.
    Преступление в бывшем доме Леннона
    В доме Джона Леннона произошло массовое убийство
    16:04 31.05.2017
    874
    Сообщается, что в ливерпульском доме, который некогда принадлежал участнику легендарной группы The Beatles Джону Леннону, найдены мертвыми двое детей и женщина.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Растоптанные очки Леннона ушли с аукциона за 2,9 тыс фунтов
    08:09 18.02.2017
    115
    Кроме очков в ходе аукциона также был продан пиджак Джона Леннона. Его стоимость в ходе торгов была повышена до 10,4 тысячи фунтов стерлингов.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Очки Леннона, растоптанные им в приступе ярости, продадут на аукционе
    01:58 16.02.2017
    89
    Экземпляр, который выставят на торги, ранее принадлежал дяде исполнителя Чарли Леннону. В лот также входит письмо родственника легендарного музыканта, где рассказывается история предмета.
    Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр и Пол Маккартни во время своего первого турне по США
    Злое письмо Леннона к Маккартни продали с молотка за $30 тыс
    13:08 20.11.2016
    113
    Письмо стало ответом Леннона на критику со стороны Линды Маккартни. В своем послании британский музыкант прибегает к откровенным ругательствам, выражая недовольство отношением четы Маккартни к его связи с Йоко Оно.
    Убийца Джона Леннона Дэвид Чепмен
    Убийце Джона Леннона отказали в досрочном освобождении в девятый раз
    19:30 29.08.2016
    128
    По информации мировых СМИ, в следующий раз 61-летний Дэвид Чепмен сможет подать прошение об освобождении только через два года. Чемпен был осужден более 30 лет назад с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Рукопись Леннона и костюм Джексона проданы на аукционе
    12:51 22.05.2016
    115
    Согласно информации, самым дорогим лотом стал листок, на котором лидер британской группы The Beatles Джон Леннон написал текст и ноты к композиции Being for the Benefit of Mr.Kite из легендарного альбома 1967 Sgt.Pepper's Lonely Heart's Club Band.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Прядь волос Джона Леннона продана на аукционе в США за $35 тыс
    02:22 21.02.2016
    97
    Прядь бывшего участника британской группы Beatles Джона Леннона длиной около 10 сантиметров приобрел британский коллекционер памятных вещей Пол Фрейзер из Великобритании.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Гитара Джона Леннона продана за $910 тыс на аукционе в США
    08:34 05.12.2015
    76
    Инструмент, произведенный компанией Rose-Morris Rickenbacker, сначала был подарен Джону Леннону, который в 1968 году передал гитару своему коллеге по группе Ринго Старру.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Гитару Леннона продали за $2,4 млн
    20:44 08.11.2015
    120
    Согласно информации, гитара была куплена Ленноном в Ливерпуле в 1962 году и использовалась при работе над такими композициями группы The Beatles, как Love Me Do, Please Please Me, I Want to Hold Your Hand и From Me to You.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Ливерпуль встретил 75-летие Леннона церковной службой
    18:56 09.10.2015
    107
    В церкви святого Петра, где впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни, прошла служба в память о Ленноне. Музей, посвященный истории "ливерпульской четверки" The Beatles Story, подготовил специальную выставку.
    Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр и Пол Маккартни во время своего первого турне по США
    Семьдесят пять лет назад родился Джон Леннон
    07:52 09.10.2015
    249
    Джон Леннон был дважды женат. В браке с Синтией Пауэлл у него родился сын Джулиан (1963 года рождения), который стал певцом и музыкантом. В браке с Йоко Оно родился сын Шон (1975 года рождения), он также пошел по стопам отца, стал певцом, композитором и музыкантом.
    Джордж Харрисон, Джон Леннон, Ринго Старр и Пол Маккартни. Архивное фото
    Мюзикл "Let It Bе" покажут в Ливерпуле к 75-летию со дня рождения Леннона
    02:27 08.10.2015
    62
    Шоу "Let It Be" на четырех континентах и более чем в 50 городах посмотрели более миллиона человек, недавно гастроли прошли в Германии, Японии, России и Франции.
    Жители Нью-Йорка выстроились в огромный пацифик к юбилею Леннона
    Жители Нью-Йорка выстроились в огромный "пацифик" к юбилею Леннона 
    11:23 07.10.2015
    147
    В честь 75-летнего юбилея легендарного музыканта Джона Леннона жители Нью-Йорка провели масштабный флеш-моб. Подробнее о мероприятии смотрите в видео.
    Молоточек на аукционе. Архивное фото
    Гитара Леннона может стать самой дорогой на аукционе в США
    04:08 05.06.2015
    117
    Гитара участника легендарной группы Beatles пропала во время выступления в Лондоне в 1963 году и нашлась только спустя полвека, когда ее купили в комиссионном магазине в США.
    Открытие памятника легендарной группе Битлз в Екатеринбурге
    Бывшая жена Джона Леннона Синтия скончалась от рака
    22:08 01.04.2015
    180
    Синтия Леннон умерла в своем доме на Майорке, в Испании, после короткой, но мужественной борьбы с раком. Ее сын постоянно находился у ее постели.
    Полиция. Архивное фото
    Аэропорт в Ливерпуле закрыт из-за продолжающегося снегопада
    22:29 26.12.2014
    110
    Как сообщает издание Halifax Courier, не менее пяти рейсов, летевших в Ливерпуль, были перенаправлены в другие аэропорты.
    The Beatles
    Гитару Джона Леннона на аукционе в Лондоне никто не купил
    20:10 23.11.2014
    156
    Гитара использовалась во время фотосессии группы в период записи Paperback Writer на студии EMI на знаменитой Abbey Road, отмечают организаторы аукциона.
    Наручники
    Убийце Джона Леннона вновь отказали в условно-досрочном освобождении
    00:56 23.08.2014
    443
    В следующий раз Марк Дэвид Чепмен сможет подать прошение об освобождении только через два года.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги