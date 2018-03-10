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Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. Три года назад они "всплыли" у предполагаемого скупщика краденного в Берлине, сообщает полиция. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты как улики.