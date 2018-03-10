Предметы были украдены у вдовы Леннона Йоко Оно в 2006 году в Нью-Йорке. Три года назад они "всплыли" у предполагаемого скупщика краденного в Берлине, сообщает полиция. В рамках начатого в этом году расследования предметы были изъяты как улики.
Мурал создан группой харьковских художников Kailas-V во главе с Андреем Пальвалем. Особенность мурала заключается в том, что дом расположен на площади Джона Леннона, ранее носившей имя Владимира Ленина.
Письмо стало ответом Леннона на критику со стороны Линды Маккартни. В своем послании британский музыкант прибегает к откровенным ругательствам, выражая недовольство отношением четы Маккартни к его связи с Йоко Оно.
По информации мировых СМИ, в следующий раз 61-летний Дэвид Чепмен сможет подать прошение об освобождении только через два года. Чемпен был осужден более 30 лет назад с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.
Согласно информации, самым дорогим лотом стал листок, на котором лидер британской группы The Beatles Джон Леннон написал текст и ноты к композиции Being for the Benefit of Mr.Kite из легендарного альбома 1967 Sgt.Pepper's Lonely Heart's Club Band.
Согласно информации, гитара была куплена Ленноном в Ливерпуле в 1962 году и использовалась при работе над такими композициями группы The Beatles, как Love Me Do, Please Please Me, I Want to Hold Your Hand и From Me to You.
В церкви святого Петра, где впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни, прошла служба в память о Ленноне. Музей, посвященный истории "ливерпульской четверки" The Beatles Story, подготовил специальную выставку.
Джон Леннон был дважды женат. В браке с Синтией Пауэлл у него родился сын Джулиан (1963 года рождения), который стал певцом и музыкантом. В браке с Йоко Оно родился сын Шон (1975 года рождения), он также пошел по стопам отца, стал певцом, композитором и музыкантом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".