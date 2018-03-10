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В 2013 году Старр стал командором французского ордена Литературы и искусства. В апреле 2015 года он был включен в Зал славы рок-н-ролла в США. В 2012 году Старр был признан самым богатым барабанщиком в мире с состоянием 300 миллионов долларов.