В 2013 году Старр стал командором французского ордена Литературы и искусства. В апреле 2015 года он был включен в Зал славы рок-н-ролла в США. В 2012 году Старр был признан самым богатым барабанщиком в мире с состоянием 300 миллионов долларов.
Перстень, принадлежавший ударнику культовой группы The Beatles Ринго Старру, продан на торгах аукционного дома Mecum за 28 тысяч долларов. Перстень украшен символами, считающимися магическими в культуре Древнего Египта.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.