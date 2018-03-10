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    Ринго Старр (Ричард Старки)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр. Архивное фото
    Барабанщика The Beatles произведут в рыцари - СМИ
    03:27 25.12.2017
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    Ежегодная церемония награждения New Year Honours пройдет 1-го января в Букингемском дворце. По данным СМИ, Ринго Старр получит звание рыцаря за вклад в музыку и благотворительность.
    Концерт экс-барабанщика The Beatles Ринго Старра
    Ударная установка Ринго Старра ушла с молотка за $2,2 млн
    17:46 05.12.2015
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    Участник британской группы The Beatles Ринго Старр использовал установку Oyster Black Pearl, произведенную в 1963 году компанией Ludwig, более чем на 200 выступлениях.
    Ринго Старр опубликовал до сих пор неизвестные фото The Beatles. Видео
    Ринго Старр опубликовал до сих пор неизвестные фото The Beatles 
    15:22 24.09.2015
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    Ринго Старр сообщил, что нашел фотографии The Beatles случайно, когда искал вещи для музея. Музыканты сделали снимки на гастролях, в студии и во время каникул.
    П/к британского музыканта Ринго Старра в Москве
    Легендарному Ринго Старру исполнилось 75 лет 
    04:34 08.07.2015
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    В 2013 году Старр стал командором французского ордена Литературы и искусства. В апреле 2015 года он был включен в Зал славы рок-н-ролла в США. В 2012 году Старр был признан самым богатым барабанщиком в мире с состоянием 300 миллионов долларов.
    Концерт экс-барабанщика The Beatles Ринго Старра
    Лу Рид, Ринго Старр и группа Green Day войдут в Зал славы рок-н-ролла в США
    17:09 16.12.2014
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    Зал славы рок-н-ролла - это музей и организация, посвященная влиятельным людям рок-музыки.
    The Beatles
    "Кольцо силы" Ринго Старра продано на торгах в США за $28 тыс.
    09:12 29.07.2013
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    Перстень, принадлежавший ударнику культовой группы The Beatles Ринго Старру, продан на торгах аукционного дома Mecum за 28 тысяч долларов. Перстень украшен символами, считающимися магическими в культуре Древнего Египта.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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