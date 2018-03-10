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    Стинг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Концерт Стинга в Киеве. Видео
    Стинг в Киеве спел вместе с сыном 
    04:59 07.10.2017
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    Знаменитый британский музыкант вышел на сцену столичного Дворца спорта вместе со своим сыном Джо, который также поет и был на разогреве у отца.
    Стинг прибыл в Киев. Видео
    Прибытие Стинга в Киев 
    03:10 06.10.2017
    231
    По данным СМИ, Стинг, который в пятницу, 6 октября, выступит в киевском "Дворце Спорта", живет в пятизвездочном отеле, заплатив за три дня 13500 евро.
    Джастин Тимберлейк
    На церемонии вручения "Оскара" выступят Джастин Тимберлейк и Стинг
    17:58 11.02.2017
    90"Оскар-2017". Победители
    Джастин Тимберлейк выступит с песней Can`t Stop the Feeling из мультфильма "Тролли", Стинг споет песню The Empty Chair, которую написал в соавторстве с Джошуа Ральфом к фильму "Джим: История Джеймса Фоули".
    Стинг открыл парижский театр Батаклан через год после терактов
    О чем пишут в мире: открытие "Батаклана", виновник поражения Клинтон
    15:52 13.11.2016
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    Хиллари Клинтон назвала директора ФБР Джеймса Коми виновником своего поражения на выборах, в Пакистане в результате взрыва погибли десятки человек, парижский концертный зал "Батаклан" открылся концертом Стинга.
    Британский музыкант и певец Стинг
    Парижский "Батаклан" открылся концертом Стинга
    01:42 13.11.2016
    86Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Концерт в субботу стал первым публичным мероприятием в "Батаклане" за год, прошедший со дня теракта. Долгие месяцы после атаки террористов в концертном зале шел ремонт.
    Концерт Стинга в Москве
    Британский певец Стинг отмечает в воскресенье 65-летие
    03:41 02.10.2016
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    Стинг (Гордон Меттью Самнер) – многократный лауреат премии "Грэмми" (две – до 1980, 1980, 1981 – две, 1983 – четыре, 1986, 1987, 1991, 1993 – две, 1999 – две, 2000, 2003).
    Стинг выпустил первый сингл из своего нового альбома
    Стинг выпустил первый сингл из нового альбома 
    15:20 01.09.2016
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    Последний раз альбом Стинга выстрелил, когда ему было 48 лет — тогда диск Brand New Day выиграл два "Грэмми" и стал мультиплатиновым. Сейчас музыкант очень скромен в своих ожиданиях, отмечает Rolling Stone.
    Сирийский беженец запишет альбом со Стингом. Видео
    Сирийский беженец запишет альбом со Стингом 
    16:14 26.08.2016
    65Мигранты штурмуют ЕС
    Сирийский беженец Табет Азауи запишет совместный альбом со Стингом. Табет является студентом медицинского вуза, но давно увлекается музыкой и ежедневно по два часа играет на арабской лютне, одном из старейших инструментов в мире.
    Концерт экс-барабанщика The Beatles Ринго Старра
    Лу Рид, Ринго Старр и группа Green Day войдут в Зал славы рок-н-ролла в США
    17:09 16.12.2014
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    Зал славы рок-н-ролла - это музей и организация, посвященная влиятельным людям рок-музыки.
    Стинг
    Певец Стинг решил сдавать поместье XVI века в Италии под свадьбы
    15:01 27.05.2013
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    Британский музыкант Стинг решил сдавать свое поместье XVI века в итальянской Тоскане желающим организовать здесь свадебные торжества или частную вечеринку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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