Джастин Тимберлейк выступит с песней Can`t Stop the Feeling из мультфильма "Тролли", Стинг споет песню The Empty Chair, которую написал в соавторстве с Джошуа Ральфом к фильму "Джим: История Джеймса Фоули".
Хиллари Клинтон назвала директора ФБР Джеймса Коми виновником своего поражения на выборах, в Пакистане в результате взрыва погибли десятки человек, парижский концертный зал "Батаклан" открылся концертом Стинга.
Последний раз альбом Стинга выстрелил, когда ему было 48 лет — тогда диск Brand New Day выиграл два "Грэмми" и стал мультиплатиновым. Сейчас музыкант очень скромен в своих ожиданиях, отмечает Rolling Stone.
Сирийский беженец Табет Азауи запишет совместный альбом со Стингом. Табет является студентом медицинского вуза, но давно увлекается музыкой и ежедневно по два часа играет на арабской лютне, одном из старейших инструментов в мире.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".