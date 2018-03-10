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    Джастин Тимберлейк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Джастин Тимберлейк
    На церемонии вручения "Оскара" выступят Джастин Тимберлейк и Стинг
    17:58 11.02.2017
    90"Оскар-2017". Победители
    Джастин Тимберлейк выступит с песней Can`t Stop the Feeling из мультфильма "Тролли", Стинг споет песню The Empty Chair, которую написал в соавторстве с Джошуа Ральфом к фильму "Джим: История Джеймса Фоули".
    Певец, актер Джастин Тимберлейк
    Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс получили награды People's Choice
    12:00 19.01.2017
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    Отметим, что Тимберлейк был удостоен еще одной награды: он одержал победу в номинации "Любимая песня" благодаря композиции "Can't Stop the Feeling".
    Певец, актер Джастин Тимберлейк
    Стало известно, кто откроет "Евровидение"
    19:31 09.05.2016
    1071Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Сообщается, что впервые за всю историю "Евровидения" на сцену выйдет не участник, а известный во всем мире музыкальный исполнитель. Джастин Тимберлейк представит композицию "Сan`t Stop The Feeling".
    Певец, актер Джастин Тимберлейк
    На певца Джастина Тимберлейка подали в суд за плагиат
    02:47 01.04.2016
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    Как сообщается, песня Тимбелейка Don't Hold the Wall, ставшая предметом иска, появилась в 2013 году составе альбома "20/20", распроданного тиражом более двух миллионов дисков.
    Певец, актер Джастин Тимберлейк
    Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил впервые стали родителями
    19:00 11.04.2015
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    По данным журнала People, мальчика назвали Сайлас Рэнделл Тимберлейк. Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, а Тимберлейк "находится в экстазе", отмечает издание.
    Певец, актер Джастин Тимберлейк
    СМИ: тетя Тимберлейка украла у его родителей $64 тыс
    15:12 18.09.2013
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    Сестра отчима Тимберлейка Джейн Харлесс была арестована в штате Теннесси. По данным полиции, за последние два года тетя музыканта обналичила более 100 чеков с поддельными подписями ее брата.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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