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    Heritage Auctions

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Концерт Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Музыкальные премии Уитни Хьюстон будут проданы с аукциона
    02:10 04.06.2016
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    На торгах дома Heritage в Беверли-Хиллз 24-25 июня появятся статуэтка "Эмми", рабочий сценарий Хьюстон к фильму "В ожидании выдоха" 1995 года, костюмы исполнительницы с различных гастрольных туров и даже американский паспорт.
    Джон Леннон. Архивное фото
    Прядь волос Джона Леннона продана на аукционе в США за $35 тыс
    02:22 21.02.2016
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    Прядь бывшего участника британской группы Beatles Джона Леннона длиной около 10 сантиметров приобрел британский коллекционер памятных вещей Пол Фрейзер из Великобритании.
    Портрет государственного деятеля Линкольна
    Автограф Линкольна продан на аукционе в Нью-Йорке за $2,2 млн
    03:48 05.11.2015
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    Надпись из 13 строк была сделана в марте 1865 года за неделю до гибели президента Линкольна. Он процитировал часть своей инаугурационной речи и поставил подпись на сборнике автографов известных деятелей 19-го века.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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