На торгах дома Heritage в Беверли-Хиллз 24-25 июня появятся статуэтка "Эмми", рабочий сценарий Хьюстон к фильму "В ожидании выдоха" 1995 года, костюмы исполнительницы с различных гастрольных туров и даже американский паспорт.
Надпись из 13 строк была сделана в марте 1865 года за неделю до гибели президента Линкольна. Он процитировал часть своей инаугурационной речи и поставил подпись на сборнике автографов известных деятелей 19-го века.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".