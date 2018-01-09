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    Аналитика и комментарии

    Нечисть, говорят, разгулялась. В соцсетях обсудили националистов

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    Националистический радикализм крепчает (104)

    (обновлено: )63271
    Многие украинцы с ностальгией вспоминают затяжные новогодние праздники прошлых лет. Да, погулять не удалось. Зато отечественные националисты успели разгуляться вволю: и Российский центр науки и культуры краской испачкали, и Лавру "заблокировали"…
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    C14 news
    В соцсетях пошумели из-за "С14" у Киево-Печерской Лавры

    Странное выдалось в этом году Рождество. Вроде бы все спокойно, по крайней мере, в местах массового скопления граждан – так отчитались в полиции. Но стоит отойти подальше от центральной праздничной иллюминации, и проявляется совсем иная картинка. В ночь на 7 января в Киеве члены организации "Черный комитет" облили красной краской Российский центр науки и культуры — утверждают, что "учреждение служит прикрытием для антиукраинской деятельности РФ". 

    Буквально через сутки десятки радикалов из националистической организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру, аргументируя это протестом "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Многих украинцев такие, казалось бы, абсолютно не связанные между собой события, подтолкнули к нерадостным умозаключениям. Вот что пишут об этом в сетях:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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