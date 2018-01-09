Нечисть, говорят, разгулялась. В соцсетях обсудили националистов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Странное выдалось в этом году Рождество. Вроде бы все спокойно, по крайней мере, в местах массового скопления граждан – так отчитались в полиции. Но стоит отойти подальше от центральной праздничной иллюминации, и проявляется совсем иная картинка. В ночь на 7 января в Киеве члены организации "Черный комитет" облили красной краской Российский центр науки и культуры — утверждают, что "учреждение служит прикрытием для антиукраинской деятельности РФ".

Буквально через сутки десятки радикалов из националистической организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру, аргументируя это протестом "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП. Многих украинцев такие, казалось бы, абсолютно не связанные между собой события, подтолкнули к нерадостным умозаключениям. Вот что пишут об этом в сетях:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook