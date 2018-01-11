Лавру блокируют, а власть снова в позе "страуса" - эксперты

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Представители праворадикальной организации "С-14" заявили, что будут продолжать блокирование Киево-Печерской лавры. По словам координатора праворадикалов, который назвал Лавру "главным штабом" идей "русского мира", следующие акции будут более масштабными и продолжительными.

Как известно, накануне около 30 представителей праворадикальной организации "С-14" блокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. С протестующими общался настоятель Лавры — владыка Павел. Акцию организовали после того, как запорожские священники Московского патриархата отказались отпевать трагически погибшего ребенка, который был крещена в Киевском патриархате.

Насколько были усилены меры безопасности в городе в связи обещанными протестами, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Киеве Яна Неруш.

(текст публикуется на языке оригинала)

Столичні правоохоронці готові до тривалих акцій біля Києво-Печерської лаври, які обіцяють представники праворадикальних організацій?

— Наразі у зв’язку з новорічними та різдвяними святами поліція столиці працює в посиленому режимі, тож охорона публічного порядку, в тому числі біля культових споруд, забезпечує достатню кількість правоохоронців. Що стосується ситуації біля Києво-Печерської лаври, то якщо там вічно будуть відбуватись грубі порушення громадського порядку, то туди будуть негайно виїжджати наряди патрульних та слідчо-оперативні групи, які будуть документувати подію. Поки що там наразі все спокійно. Як я вже казала, у зв’язку зі святами на вулицях столиці патрулюють посилені наряди. Окрім цього, на вулицях також знаходяться криміналісти. У посиленому режимі працюють вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками також відпрацьовують місця масового перебування громадян. При цьому режим посилений по всьому місту.

УНИАН Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

Ви згадали про культові споруди. Очікувалась якась небезпека?

— Упродовж 6-7 січня, коли відбувались богослужіння, там були ще додатково посилені наряди. Сьогодні, у вівторок, також ситуація контрольована. Більш посилені наряди в місцях масового перебування громадян, зокрема, у центральній частині, де продовжуються різдвяні заходи.

Чи встановлені металошукачі, чи, можливо, правоохоронці перевіряють на наявність можливої зброї чи речовин?

— Металошукачів зараз на вулиці немає, ситуація контрольована, стабільна, знаходиться під пильним контролем поліції, однак працівники поліції, якщо на вулиці побачать чи виявляють підозрілих осіб, які своїми діями чи вчинками викликають певні підозри, звісно, вони перевіряють їх, здійснюють поверхневий огляд і у разі необхідності перевіряють їх особисті речі, а також документи.

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Чи були затримані і постраждалі під час вчорашнього блокування Києво-Печерської лаври?

— Нікого не було вчора затримано. Грубих порушень зафіксовано не було. На місці перебували наряди Печерського управління поліції і патрульні, які не допустили грубих порушень правопорядку.

Що поліції відомо про радикалів із "С-14", адже вони не вперше влаштовують пікети у Києві?

— У правоохоронців офіційної заявки щодо проведення таких заходів, наприклад, станом на 9 січня немає. Однак якщо таких захід буде відбуватись, то, як я вже казала і наголошую, у поліції достатньо сил, аби забезпечити там правопорядок.

Акцию протеста возле Киево-Печерской Лавры в эфире "ГС" также прокомментировал политолог Олег Саакян.

Як Ви розцінюєте вимоги праворадикалів щодо допуску в Києво-Печерську лавру представників усіх конфесій, та виступи проти монополії УПЦ МП на території Лаври? Чи може це втілитись в життя?

— Стосовно того, чи може це втілитись в життя, це точно неможливо досягнути просто громадськими акціями, блокуваннями і певними акціями тиску, тобто в цьому випадку можна лише досягти додаткової ескалації цієї теми, цього протистояння, відповідно, віддалитись від будь-якого важливого рішення. В дійсності допустити всіх частково — це була б можлива формула за обставин тоді повернення Лаври в певний виокремлений статус, наприклад, в якому знаходиться Софія Київська, яка є музейним комплексом. І, в принципі, у Лаври є всі підстави для того, щоб бути саме таким, перш за все, культурним, історичним надбанням української держави. І тоді б могла йти мова про те, які храми надаються тим чи іншим церквам і на яких умовах, і так далі, але для цього держава має взяти на себе першу скрипку і має надавати порядок денний в цій темі. Очевидно, що сьогоднішні політики бояться це робити через те, що це дуже чуйна, це дуже тонка політична тема, тема релігії, і її жоден із політиків не хочуть чіпляти, оскільки таким чином можна, в принципі, поставити хрест на своїй політичній кар’єрі, зокрема, за певних маніпуляцій.

Це схоже на штучне розпалювання релігійного конфлікту або на замовну акцію для "телевізійної картинки"?

— Ми можемо лише припускати такі версії. Само собою, з одного боку, на жаль, ситуація на Сході, на жаль, спонукає до того, щоб шукати певну конспірологію, тим паче, коли у нас і президент, і всі акцентують весь час на ворожій руці, на руці Кремля, і в цій ситуації хочеш не хочеш, починаєш шукати якийсь можливий конспірологічний слід. До того ж, маємо тоді згадати ситуацію з затриманням низки, скажімо так, активістів-радикалів, зокрема, і Віти Заверухи так званої, і ця справа не завершилась нічим, і до сих пір залишається відкритим питання по ній, а вона є прямо пов’язана з С-14, відповідно, можна шукати в цей бік і розглядати декілька контекстів. Один з них — це неприйнятна і обурлива реакція одного зі священнослужителів у Запоріжжі, коли він відмовився відсвіпувати дитину, і само собою, це викликає, перш за все, суспільне обурення, і ті чи інші політичні сили, радикальні сили намагаються закумулювати цей процес і використати його для власного іміджевого і політичного посилення.

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Що далі буде? Обіцяли, що продовжиться блокування.

— Скоріше за все, радикальні активісти, дійсно, продовжать блокування, але не на довгий час, оскільки в дійсності у суспільстві саме така акція, ми бачимо, не отримує великої підтримки. Дійсно, є певний протест. Дійсно, є обурення конкретними діями. Дійсно, є питання статусу Києво-Печерської лаври і не тільки її, а і інших лавр на території України, дійсно, є питання підакцизності торгівлі, наприклад, церковними установами. Але все це не лежить в полі таки простих відповідей, блокувань, тим паче, на фоні конфлікту на Сході і розуміння всієї загрозливості будь-якого розхитування ситуації. Це само собою створює певний імунітет в суспільстві до того, щоб приймати участь в акаціях прямої чи вуличної дії. Тому, я думаю, що це все, в принципі, зійде нанівець в сьогоднішньому вигляді, але якщо держава і далі буде виступати в позиції страуса, то ми можемо отримати багато інших прикладів і інших ситуацій, які можуть послугувати каталізатором для нових спалахів.

C14 news Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру

К слову, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" высказал мнение, что в Украине нет лидеров, которые могут собрать много протестующих. При этом, по его словам, уже в феврале пытаться вывести людей на улицы будут организаторы акций Михаила Саакашвили.