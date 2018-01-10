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10.01.201808:32
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    Фотоленты

    Одесские националисты vs храмы УПЦ

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (109)

    (обновлено: )33415
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Facebook Сергея Стерненко
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Facebook Сергея Стерненко
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Facebook Сергея Стерненко
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Facebook Сергея Стерненко
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Акция против храмов УПЦ в Одессе
    Facebook Сергея Стерненко

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    Акция против храмов УПЦ в Одессе

    Группа активистов в Одессе наклеила на двери православных храмов, относящихся к Московскому патриархату, наклейки с дорожным знаком 1.39 "Аварийно опасный участок" и расстоянием до столицы РФ Москвы.

    Читайте также: Блокада Лавры. Украину ждет новая, священная война?

    Таким образом одесские националисты присоединились к акции по блокированию Киево-Печерской лавры. 

    В понедельник, 8 января, несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. По словам активистов, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.

    Смотрите также: Акция радикалов у Киево-Печерской Лавры

    Напомним, скандал разгорелся в Запорожье, где священник УПЦ отказался отпевать двухлетнего ребенка. 

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