Одесские националисты vs храмы УПЦ

Группа активистов в Одессе наклеила на двери православных храмов, относящихся к Московскому патриархату, наклейки с дорожным знаком 1.39 "Аварийно опасный участок" и расстоянием до столицы РФ Москвы.

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Таким образом одесские националисты присоединились к акции по блокированию Киево-Печерской лавры.

В понедельник, 8 января, несколько десятков националистов из организации "С14" заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру. По словам активистов, они пришли к Лавре протестовать "против ФСБ" и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви УПЦ МП.

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Напомним, скандал разгорелся в Запорожье, где священник УПЦ отказался отпевать двухлетнего ребенка.