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    Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше? (435)

    (обновлено: )32304
    Закон о реинтеграции Донбасса вступает в силу через день после его публикации в газете Верховной Рады "Голос Украины".
    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (закон о реинтеграции Донбасса), опубликованный в пятницу газете Верховной Рады "Голос Украины", вступил в силу. 

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    На сайте "Голоса Украины" приводится полный текст закона.

    Напомним, что президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса.

    Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утвержденный закон предполагает силовое решение конфликта на востоке Украины.

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    Кроме того, российская Госдума подготовила проект заявления, в котором принятый и утвержденный в Украине закон о реинтеграции Донбасса называется "проникнутым ненавистью".

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