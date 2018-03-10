Ранее депутат Владимир Арьев сообщил, что закон о Генпрокуратуре, согласно которому ведомство может возглавить человек без юробразования, обнародован в "Голосе Украины". В редакции газеты подтвердили, что номер с законом уже напечатан.
В "Голосе Украины" обнародованы законы о денонсации соглашений между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в военной сфере, о транзите через Украину воинских формирований РФ и другие.
В частности, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за подкуп избирателя. Ранее за такое правонарушение была предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее Яценюк заявил, что под действие закона подпадает 1 миллион разного рода чиновников, госслужащих, работников правоохранительных органов, в том числе "весь состав кабинета министров - вся вертикаль власти".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".