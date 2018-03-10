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    Голос Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Авдеевка
    Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу
    08:39 24.02.2018
    1220Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Закон о реинтеграции Донбасса вступает в силу через день после его публикации в газете Верховной Рады "Голос Украины".
    Обнародовано фото спецвыпуска Голоса Украины с законом по генпрокурору
    "Голос Украины": номер с законом о Генпрокуратуре уже напечатан
    16:48 12.05.2016
    148Дело Новинского. Прикосновенен
    Ранее депутат Владимир Арьев сообщил, что закон о Генпрокуратуре, согласно которому ведомство может возглавить человек без юробразования, обнародован в "Голосе Украины". В редакции газеты подтвердили, что номер с законом уже напечатан.
    Верховная Рада
    Рада обнародовала закон о правовом режиме военного положения
    09:09 10.06.2015
    1172Обстрелы на Донбассе
    Согласно тексту закона, который в среду опубликован в парламентской газете "Голос Украины", он вступит в силу на следующий день после дня его обнародования.
    Заседание Верховной Рады
    В прессе опубликован ряд законов, денонсирующих военные соглашения с РФ
    08:41 10.06.2015
    449Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В "Голосе Украины" обнародованы законы о денонсации соглашений между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в военной сфере, о транзите через Украину воинских формирований РФ и другие.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Обнародован закон об упрощении ведения бизнеса
    15:20 06.04.2015
    477
    Президентский закон, который был подписан главой государства Петром Порошенко 2 апреля, упрощает процедуру открытия и ведения хозяйственной деятельности.
    Пульт управления от телевизора
    В Украине опубликован закон о запрете российских фильмов и сериалов
    11:42 06.04.2015
    1046Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Через два месяца, согласно закону, в Украине будет запрещен показ фильмов, которые содержат популяризацию или пропаганду силовиков Российской Федерации.
    Учения боевых разведчиков в зоне АТО
    В "Голосе Украины" опубликован закон о частичной мобилизации
    07:54 20.01.2015
    4666Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Закон предусматривает проведение в 2015 году частичной мобилизации в три этапа в течение 210 суток со дня вступления в силу данного указа.
    Заседание Верховной Рады
    "Голос Украины" опубликовал списки нардепов, не голосовавших в ВР 20 октября
    09:35 23.10.2014
    651Рада: последнее заседание перед выборами
    За проекты законов по обеспечению голосования на выборах участников АТО не голосовали 19 нардепов, которые присутствовали на заседании, 216 парламентариев вообще отсутствовали в сессионном зале ВР.
    Народный депутат в зале заседания читает ВР читает Голос Украины
    Закон о подкупе избирателей опубликован в официальной прессе
    09:33 22.10.2014
    109Выборы в парламент 2014
    В частности, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за подкуп избирателя. Ранее за такое правонарушение была предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
    Верховная Рада
    Закон о люстрации опубликован в официальной прессе
    09:20 15.10.2014
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    Ранее Яценюк заявил, что под действие закона подпадает 1 миллион разного рода чиновников, госслужащих, работников правоохранительных органов, в том числе "весь состав кабинета министров - вся вертикаль власти".
    Подсчет голосов на внеочередных выборах президента Украины
    Результаты выборов в Украине опубликованы в правительственных газетах
    11:21 03.06.2014
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    Официальные результаты внеочередных выборов президента Украины опубликованы во вторник в правительственной и парламентской газетах - "Правительственный курьер" и "Голос Украины".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Авдеевка
    Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу
    08:39 24.02.2018
    1220
    Закон о реинтеграции Донбасса вступает в силу через день после его публикации в газете Верховной Рады "Голос Украины".
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