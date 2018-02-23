Новая реальность. Украина отказалась от мирного решения для Донбасса?

Геворг Мирзаян – для РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко официально отказался от соблюдения Минских соглашений. Именно так можно и нужно трактовать его решение подписать закон "Об особенностях государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют "законом о реинтеграции Донбасса", а в России – "законом о деоккупации Донбасса".

Конечно, Порошенко говорит об обратном. "Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международным обязательствам", — уверяет украинский президент. Однако элементарное чтение подписанного им документа говорит об обратном.

Не повстанцы, а оккупанты

Этот закон нарушает ключевые принципы минских соглашений. В Минске стороны фактически признали наличие в Украине "гражданской войны". Которая должна решаться именно как "гражданская война", в которой ни одна из сторон не может добиться военного доминирования – то есть переговорным путем. Ст. 4,8,9,11 и 12 "Минска" предполагают взаимодействия Киева с "представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей" — то есть де юре украинскими контрагентами – в целях национального примирения.

В новом же законе территории непризнанных ЛНР и ДНР признаны "оккупированными Россией… с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящие из регулярных соединений и подразделений, подчиненных Министерству обороны РФ, подразделений и спецформирований, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых РФ, а также с помощью оккупационной администрации РФ". Никаких "отдельных представителей" в ДНР и ЛНР нет – только якобы русские оккупанты и их подельники.

"Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях в день принятия этого Закона признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль", — говорится в первой статье документа.

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Соответственно, закон не предполагает освобождение этих территорий через какие-то договоренности с "оккупантами" — лишь через силовое и санкционное давление. Киев обязуется использовать "механизмы двустороннего международного сотрудничества… и международных судебных инстанций с целью сохранения и усиления санкций, применяемых в отношении Российской Федерации членами международного сообщества", а также с помощью военной силы. Она будет применяться на основании 51 статьи Устава ООН, которая предполагает "неотъемлемое право на самооборону". И весь закон посвящен именно методам этой деоккупации.

Президенту — все

Так, все полномочия по "освобождению" украинских территорий передаются от СБУ и МВД украинской армии и лично президенту Порошенко, который для этого наделяется особыми полномочиями. Причем не только в отношение территорий ЛНР и ДНР. "В зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, с целью осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок, который предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины специальных полномочий, необходимых для осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации. Начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями Президента Украины… Границы зон безопасности, прилегающих к району боевых действий, определяются начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по представлению командующего объединенных сил".

Поскольку местное население, очевидно, будет приветствовать "освободителей" отнюдь не хлебом-солью, закон предоставляет украинской армии полный карт-бланш в отношении жителей ДНР и ЛНР. Так, военнослужащие, которые будут деоккупировать Донбасс, имеют право применять оружие в том числе и против тех, кто "препятствует выполнению их законных требований", а также пытается без санкций "проникнуть в район осуществления указанных мероприятий". Крайне широкая формулировка, оправдывающая любое насилие против мирного населения, а также отъем собственности.

Никаким правозащитникам или иным "контролерам" украинские солдаты и лица, к ним причастные (а очевидно, что к пацификации Донбасса будут привлечены неонацисты и иные иррегуляры), подотчетны не будут. "Вмешательство любых лиц независимо от должности в управление мероприятиями по обеспечению национальной безопасности… в Донецкой и Луганской областях не допускается", — говорится в тексте закона.

Люди без прав

Естественно, при таком подходе ни о каком выполнении даже гуманитарных пунктов "Минска" говорить не приходится. В частности, никакой имплементации пункта 5, подразумевающего "помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" — одного из ключевых пунктов для завершения гражданского конфликта.

"Лица, участвующие в вооруженной агрессии Российской Федерации или привлеченные к участию в оккупационной администрации Российской Федерации, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права", — говорится в законе. Естественно, бандиты из нацбатов, совершившие ряд преступлений против жителей Донбасса, наказаны не будут.

Также Киев официально выводит жителей ДНР и ЛНР из правового пространства Украины (куда он их должен возвращать, в том числе и согласно статьи 8 "Минска"). "Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации РФ в Донецкой и Луганской областях, что противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконным, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает никаких правовых последствий", — говорится в документе. По сути, Украина не признает никаких документов, выданных на этой территории, кроме свидетельств о рождении и свидетельств о смерти.

Естественно, на Западе никаких проблем в этом законе не видят. В Госдепе заявили, что закон не читали, комментировать его не могут, однако "Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации в области безопасности на востоке Украины". Более чем исчерпывающая формулировка, показывающая, что США не собираются мешать Киеву срывать "Минск".

Что, в свою очередь, ставит перед России вопрос ребром: нужно ли и дальше просить власти ДНР и ЛНР соблюдать соглашение в одностороннем порядке, или же все-таки стоит заняться приднестровизацией региона по полной программе?

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Судя по всему, четкий ответ на этот вопрос будет дан не раньше, чем во второй половине марта.

Или же когда Москва определится с форматом стабилизации отношений с ЕС (который тоже не возлагает особых надежд на выполнение Украиной минских соглашений, поэтому министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и выставил новые условия для начала этой стабилизации – ввод миротворцев).

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