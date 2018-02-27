Корнейчук: Порошенко "кинул Вашингтон" и ждет последствий

РИА Новости Украина

Украинская власть должна как можно быстрее рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде. На этом настаивает Международный валютный фонд, и об этом говорится в пресс-релизе Фонда по итогам работы в Киеве группы экспертов. Там также отмечается, что при рассмотрении парламентом законопроекта об Антикоррупционном суде должны быть учтены поправки, которые бы обеспечили полное соответствие документа рекомендациям Венецианской комиссии.

Напомним, ранее представители МВФ, Всемирного банка и Евросоюза заявили, что законопроект о создании Антикоррупционного суда, который подал в парламент президент Петр Порошенко, противоречит обязательствам Украины.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что президент Порошенко очень боится независимого антикоррупционного суда.

"Поскольку пока что Банковая полностью контролирует всю судебную систему в "ручном" режиме. И блокирует деятельность проамериканского НАБУ и любые попытки борьбы с коррупцией. Что вновь красноречиво показало "дело Труханова", которого отпустили по звонку с Банковой. И таких резонансных примеров десятки", — пишет эксперт на своей странице в Facebook.

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С другой стороны, именно своей войной с еще не созданным антикоррупционным судом и полным судебным беспределом Порошенко во многом поставил крест на своем президентском будущем, уверен Корнейчук. Поскольку американцы очень не любят, когда марионетки не выполняют их прямых указаний, добавил аналитик.

"Напомню, лично глава Госдепа Тиллерсон летом 2017-го приезжал в Киев по вопросу антикоррупционного суда. И ему клялись на Банковой, что суд появится до конца года. Много ли политикой остались при власти, "кинув" Вашингтон?" — задает риторический вопрос эксперт.