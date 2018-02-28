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    Порошенко настаивает на законности реадмиссии Саакашвили

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    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (26)

    (обновлено: )134
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в за время работы Михаил Саакашвили не показал никаких результатов на должности губернатора Одесской области.
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что реадмиссия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Польшу была проведена "безупречно", с соблюдением всех юридических процедур.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

    "Вопрос реадмисиии был проведен юридически безупречно с точки зрения украинских законов, международных обязательств Украины и с точки зрения верховенства права", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.

    Он отметил, что когда назначал Саакашвили на должность губернатора Одесской области в 2015 году, то "был зачарован перспективами, которые Саакашвили мог принести Украине". Порошенко добавил, что в итоге Саакашвили не показал никаких результатов на этой должности, поэтому после обращения от компетентных органов о допущенных нарушениях при предоставлении Саакашвили украинского гражданства "у него не было других моделей действий, кроме как прекратить гражданство в полном соответствии с конституцией".

    Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Защита подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

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